Povijesni spektakl „Uskočki boj za Klis“ ovoga vikenda na Tvrđavi!

Za sve ljubitelje oživljene povijesti i uskočkog otpora osmanlijskim osvajačima drevna tvrđava Klis bit će ovoga vikenda poprište još jednog poznatog povijesnog spektakla „Uskočkog boja“ (u subotu 25. srpnja), kao i ambijentalne predstave „Uskočka svijeća“ (u petak 24. srpnja), koja se uspješno održava već drugu godinu zaredom.

Program ovogodišnje manifestacije započinje večeras u 21:00 h na kliškom Trgu Mejdan, podno same tvrđave uprizorenjem slavnog megdana (tj. dvoboja) zabilježenog 1527. godine u kojem su sudjelovali čuveni uskok Miloš Parižević te Bakota Silni – istaknuti pripadnik osmanlijske vojske koja je tada opsjedala Klis.

Kako predaja kaže, upravo tada, tj. deset godina prije konačnog pada Klisa (1537.) zbio se legendarni događaj, odnosno dvoboj između Kružićevog paža – Miloša Pariževića i jednog od osmanlijskih ratnika koji je sudjelovao u opsadi Klisa – Turčina Bakote. O tome pišu povjesničari Perojević (1933.), Karaman (1939.) i Cvekan (1985.), ali i suvremeni filolog te kulturni antropolog iz Splita Marko Dragić u svojem radu iz 2022. godine. Dragić tako za Bakotu navodi i ime Bagor, a njegov lik i sam dvoboj (prema narodnoj predaji) opisuje na sljedeći način:

„Bio je veoma visok i snažan. Svaki dan je na megdan zvao Klišane nazivajući ih kukavicama. Mladić Miloš Parižević služio je kod Kružića kao paž te je došao pred Kružićeva zamjenika s molbom da mu dopusti da izađe na megdan s Bakotom. Smatrao je da će biti manja sramota za kršćane ako on pogine od onakvoga Golijata kakav je bio Bakota. Praćen molitvama, prvim zamahom mača Bakoti je odsjekao jednu nogu. Bakota je pao, ali nije se predavao. Mladić je uzaludno kružio oko njega da mu zada zadnji udarac. Miloš ga je kamenjem gađao. Bakota je ipak pao. Pripovijeda se da je Milošu bacio mač i rekao mu da ga ubije kao junaka, a ne kamenjem kao psa. Miloš mu je odsjekao glavu i odnio je u Klis.“

Pet godina kasnije uslijedio je drugi događaj kojeg već niz godina brojnoj publici na otvorenoj sceni pokušava dočarati manifestacija oživljene povijesti „Uskočki boj za Klis“. Riječ je o lukavom pokušaju Osmanlija da, posredstvom svoga pouzdanika – Mlečanina Lodovica Grittija ovladaju kliškom tvrđavom. Naime, sultan Sulejman I. Veličanstveni je onovremenom političaru Grittiju (koji je bio utjecajan na dvoru Ivana Zapolje– a istovremeno bio i ministar na osmanskom dvoru) 1531. „darovao“ područje Poljica, te tvrđave Klis i Senj. Dok je Senj bio izvan sultanova dohvata, a Poljica izložena Osmanlijama, Gritti je poslao svoga upravitelja Nikolu Querinija da zaposjedne Klis.

U to vrijeme Kružić je izbivao iz utvrde prikupljajući pomoć za obranu, pa su osmanlijski vojnici pod Querinijem 4. lipnja 1532. uspjeli Klis pridobiti izdajom (dok je glavnina kliške posade boravila na sajmu u Poljicima). Međutim, radost Mlečanina Grittija i njegovih Osmanlija nije dugo potrajala: Kružić je u srpnju iste godine u Rimu posjetio papu Klementa VII. te od njega dobio novčanu pomoć za obranu, zatim je sudjelovao u pohodu pod vodstvom Ivana Katzianera na osmanlijski Glamoč te u kolovozu doplovio iz Ancone s dvije tisuće vojnika te konačno protjerao Grittijeva upravitelja Querinija iz Klisa!

Posjetitelje manifestacije ovoga vikenda očekuje sadržajan program podno tvrđave Klis – nastupi viteških skupina, srednjovjekovno streličarstvo i mačevanje, žongliranje vatrom, prikaz srednjovjekovnog života u vojnim taborima, sajam starih obrta i zanata, izvornih jela i pića, autentičnih rukotvorina…

Središnji događaj je rekonstrukcija povijesne bitke između kliških branitelja uskoka i osmanlijske vojske iz 16. stoljeća. Uprizorenje opsade, navala, pregovora, osvajanja, obrane, probijanja, pojedinačnih i skupnih borbi mačevima, kopljima, buzdovanima, nadžacima uz tešku paljbu iz topova, pušaka i kubura.

Dana 24. i 25. srpnja pridružite se uskočkom otporu Osmanlijama – „oživljena povijest“ legendarnog Petra Kružića i povijesna postrojba „Kliški uskoci“ Vas čeka…

Veselimo se Vašem dolasku!