Povijesni proboj tunela Kozjak zasjenio spor oko vila s bazenima: "Suglasnost su dale Hrvatske ceste"

Danas je svečano probijen tunel Kozjak – Novi ulaz u Split koji će povezivati A1 s Kaštelima i splitskom Trajektnom lukom. Povijesni je to trenutak po riječima današnjih aktera događaja, ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića, splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana, gradonačelnik Splita Tomislava Šute, gradonačelnik Kaštela Denisa Ivanovića te predsjednika Uprave Hrvatskih cesta Ivice Budimira. Svi su se složili u jednom, a to je činjenica kako je ovo bio jako zahtjevan projekt koji samim probijanjem tunelske cijevi nije gotov nego prelazi u novu fazu, a to je izgradnja pristupne ceste na D8 koja ide kroz kaštelansko polje, do Kaštel Sućurca, pa preko mosta Sv. Duje do Trajektne luke.

Oko pristupne ceste vodi se polemika već par godina, organizirani su prosvjedi, upućivani su apeli na adrese resornog ministarstva, ali ništa nije urodilo plodom. Po riječima ministra Butkovića, trasa je ucrtana još prije dvadesetak godina, a nakon ishođenja svih dozvola i izrade Studije utjecaja na okoliš projekt je krenuo i realizaciju bez obzira na negodovanje vlasnika parcela i Udruge Zaštitimo Kozjak i Kaštela nije bilo moguće zaustaviti.

- Postoje određeni problemi oko objekata na trasi spojne ceste, ali upravni postupci i izvlaštenja traju, projekt se mora dovršiti, bio je odlučan ministar Butković.

Radi se o nekoliko objekata za iznajmljivanje koji su legalizirani, a koridori prometnice već su ucrtani u Prostorni plan Splitsko-dalmatinske županije pa se postavlja pitanje na koji način su legalizirane spomenute kuće za odmor. Danas nije teško shvatiti o čemu se radi – o bespravnoj gradnji. U sve to se umiješao i USKOK te istražuje legalizaciju nekretnina.

Na pitanje novinara kako je bilo moguće legalizirati kuće za odmor, gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović dao je šokantnu informaciju.

- Suglasnost za legalizaciju objekata – kuća za odmor koje se nalaze na trasi spojne ceste, koja je ucrtana još 2012 .godine dale su Hrvatske ceste, kazao je Ivanović te nadodao.

- Koliko sam ja upoznat, za legalizaciju svakog od tih objekata tražila se i dobila suglasnost Hrvatskih cesta, kazao je Ivanović.

Nadalje, za spomenutu prometnicu nije ishođena građevinska dozvola niti su otkupljene sve parcele. Podsjećamo, na trasi prometnice nalazi se 300 privatnih parcela. Po riječima predsjednika Uprave Hrvatskih cesta Ivice Budimira, oko 100 parcela je otkupljeno, a za ostalih 200 parcela vode se pregovori.

- Na trasi spojne ceste nalazi se 11 objekata koje je potrebno rušiti, i srušit će se. Imamo još oko 100 parcela u koje trebamo ući pod prisilom te onda kreće izvlaštenje, kazao je Budimir.

Danas smo nazočili povijesnom trenutku probijanja tunelske cijevi, a povijesnom trenutku izgradnje spojne ceste na D8 nazočit ćemo, sudeći po svemu, za par godina.