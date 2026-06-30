Povijesni korak za Imotsku krajinu: Kreće projekt koji bi mogao promijeniti budućnost tamošnje poljoprivrede

Grad Imotski i općine Imotske krajine prvi u Splitsko-dalmatinskoj županiji kreću u postupak komasacije Imotskog polja, objavio je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban nakon sastanka održanog u Zmijavcima. Sastanku su, uz župana Bobana, prisustvovali pročelnica Natalija Porobija, pomoćnik pročelnika za poljoprivredu Josip Matas, gradonačelnik Imotskog, načelnici općina Imotske krajine, potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede David Vlajčić sa svojim timom te ravnateljica Uprave za poljoprivredno zemljište Sandra Zokić.

"Povod je povijesni"

Boban je naglasio kako je riječ o iznimno važnom projektu za Imotsku krajinu, ali i za cijelu Splitsko-dalmatinsku županiju. "Povod je povijesni – Grad Imotski i općine Imotske krajine prvi u našoj županiji kreću u postupak komasacije Imotskog polja", poručio je župan.

Prema njegovim riječima, postojeća struktura zemljišta jedan je od najvećih problema za razvoj ozbiljne i moderne poljoprivrede na ovom području. "Moramo biti svjesni da su naše parcele male, uske i rascjepkane. Europska unija i njezini fondovi takvu strukturu zemljišta jednostavno ne prepoznaju za ozbiljna financiranja", istaknuo je Boban.

Cilj je moderna poljoprivreda i europski novac

Komasacija, odnosno okrupnjavanje i uređenje poljoprivrednog zemljišta, trebala bi omogućiti učinkovitiju obradu zemlje, bolju organizaciju proizvodnje i veće mogućnosti korištenja europskih sredstava.

"Komasacija je jedini put ako želimo razvijati modernu poljoprivredu, olakšati obradu zemlje i privući europske milijune. Splitsko-dalmatinska županija daje punu potporu ovom projektu", poručio je župan.

Boban je pritom naglasio i veliku prednost Imotske krajine – blizinu turističkog tržišta na obali. "Imamo nevjerojatnu prednost što nam je krajnji potrošač – turist na obali – udaljen svega dvadesetak kilometara, i tu priliku moramo iskoristiti", dodao je.

Razgovaralo se i o zadrugama

Na sastanku su, kako je objavio Boban, odmah otvoreni razgovori o operativnim koracima te rješavanju specifičnih problema s kojima se susreću lokalni poljoprivrednici. Posebno je istaknuto i pitanje osnivanja poljoprivrednih zadruga, koje bi mogle dodatno osnažiti proizvođače i pomoći im u organizaciji, plasmanu proizvoda i zajedničkom nastupu na tržištu.

"Iskoristio sam priliku da potaknem i pitanje osnivanja poljoprivrednih zadruga kako bismo dodatno osnažili naše ljude", naveo je Boban.

Poruka mladim obiteljima

Župan smatra kako uređenje Imotskog polja može imati širi učinak od same poljoprivrede. Kako je poručio, cilj je stvoriti uvjete da mlade obitelji u Imotskoj krajini vide perspektivu života i rada na vlastitoj zemlji. "Uređenjem polja stvaramo prave uvjete da naše mlade obitelji vide perspektivu u radu na svojoj zemlji, da ovdje ostaju i grade budućnost", zaključio je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.