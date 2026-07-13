Povijesni dan za Split i Kaštela: Butković stiže na proboj tunela Kozjak, ključnog dijela novog ulaza u Split

Na gradilištu tunela Kozjak danas se održava svečanost povodom probijanja glavne tunelske cijevi, čime će biti obilježen jedan od najvažnijih trenutaka u realizaciji velikog infrastrukturnog projekta koji bi trebao promijeniti prometnu sliku splitskog područja.

Probijanje tunela Kozjak predstavlja ključnu fazu projekta 'Novi ulaz u Split', kojim se gradi nova prometna poveznica od čvora Vučevica na autocesti do područja Kaštela i državne ceste D8. Novi pravac trebao bi značajno rasteretiti postojeće prometnice, posebno tijekom turističke sezone kada su gužve prema Splitu i Kaštelima najizraženije.

Današnjoj svečanosti nazoče predstavnici Hrvatskih cesta, izvođači radova, predstavnici lokalne i regionalne vlasti te brojni uzvanici koji će obilježiti završetak jedne od najzahtjevnijih faza izgradnje.

Tunel Kozjak dug je oko 2,5 kilometra, a uz glavnu cijev gradi se i prateća infrastruktura potrebna za buduće sigurno odvijanje prometa. Nakon završetka radova i opremanja tunela, nova prometnica trebala bi omogućiti bržu i kvalitetniju povezanost Splita, Kaštela i zaleđa.