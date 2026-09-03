Povijesni dan u Dalmaciji! Split, Šibenik i Zadar nikad nisu imali ovako vruć rujan

Nakon rekordno toplog ljeta u Dalmaciji, rujan je nastavio gotovo istim putem. Ljetne temperature ne samo da ne popuštaju nego su danas na nekoliko meteoroloških postaja pali povijesni rekordi.

Kolovoz je u mnogim dijelovima Dalmacije, uključujući Split, bio najtopliji mjesec otkako postoje službena meteorološka mjerenja, a početak rujna zasad ne donosi značajniju promjenu vremena.

Anticiklona koja se nalazi nad našim dijelom Europe ponaša se kao da smo usred ljeta. Osim što održava stabilno i sunčano vrijeme, donosi temperature zraka karakterističnije za srpanj nego za početak rujna.

Da je riječ o iznimno toplom početku klimatološke jeseni potvrđuju i službena mjerenja temperature zraka i mora.

Padali rekordi temperature mora, sada padaju i oni u zraku

Već 1. rujna zabilježeni su novi temperaturni rekordi mora u Dubrovniku, na Mljetu i u Komiži. U Dubrovniku je temperatura mora dosegnula čak 29 Celzijevih stupnjeva.

Ekstremno visoke temperature nastavile su se i na kopnu. Dubrovnik je jučer dosegnuo 35,2 stupnja, što je bila najviša rujanska temperatura otkako postoje mjerenja.

No današnji dan donio je još impresivnije podatke. Novi rujanski temperaturni rekordi pali su u Splitu, Šibeniku i Zadru.

Na meteorološkoj postaji Split-Marjan maksimalna dnevna temperatura dosegnula je čak 35,5 Celzijevih stupnjeva. Time je srušen dosadašnji rujanski rekord od 35,1 stupanj, izmjeren 1. rujna 2024. godine.

Još toplije bilo je u Šibeniku, gdje je izmjereno čak 36,5 stupnjeva. Dosadašnji rekord za rujan iznosio je 35,7 stupnjeva, također zabilježen 1. rujna 2024.

Rekord je pao i u Zadru. Temperatura je danas dosegnula 35,2 stupnja, čime je uvjerljivo premašena dosadašnja najviša rujanska vrijednost od 34,1 stupanj, izmjerena 14. rujna 2020. godine.

Povijesni dan u Dalmaciji

Današnja mjerenja tako će ostati zabilježena u meteorološkoj povijesti Dalmacije. Split, Šibenik i Zadar istoga su dana zabilježili najviše rujanske temperature zraka od početka službenih mjerenja.

Posebno se ističe Šibenik s 36,5 stupnjeva, dok je Split srušio rekord postavljen prije samo dvije godine.

Vrijeme se do kraja tjedna, pa ni početkom sljedećeg neće mijenjati. Ipak, večeras nam stiže prolazna bura koja neće donijeti bilo kakvo osvježenje, ali će sutra ponešto podignuti temperature zraka.

Teško je povjerovati, ali od sredine sljedećeg tjedna sve je izvjesnija značajna promjena vremena. Formiranje ciklona nad srednjim Sredozemljem donijelo bi krajem srijede kišu, pljuskove i grmljavinu te mnogima željno priželjkivani pad temperature zraka. Ipak, glavnina promjene dogodit će se u četvrtak. Osjetno će osvježiti, a ova će ciklona označiti konačan kraj rekordnog niza vrućina i vrlo vrućih dana, te se vrućine vjerojatno ove godine više neće ponoviti. Bit će to početak dužeg nestabilnijeg i svježijeg razdoblja.