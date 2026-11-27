Jedan od prepoznatljivih dijelova povijesne jezgre Metkovića, pješačke komunikacije koje od središta grada vode prema crkvi sv. Ilije na padinama Predolca, trebao bi u budućnosti dobiti novo ruho. Grad Metković 25. studenoga ugovorio je izradu projektne dokumentacije za uređenje i rekonstrukciju stepenica poznatih pod nazivima Skale II i Skale III, na potezu od Trga kralja Tomislava prema župnoj crkvi. Posao je povjeren tvrtki Radionica arhitekture, a vrijednost ugovora iznosi 31.950 eura bez PDV-a, odnosno 39.937,50 eura s PDV-om. Ugovaranjem projektne dokumentacije stvoreni su preduvjeti za pripremu buduće obnove koja će morati pomiriti suvremene potrebe građana s očuvanjem povijesnog karaktera prostora.

Projektanti moraju ponuditi najmanje tri rješenja

Zadatak odabranog projektanta obuhvaća izradu idejnog rješenja s najmanje tri različita prijedloga opločenja, nakon čega je predviđena izrada glavnog i izvedbenog projekta s pripadajućim troškovnikom. Projektom se neće rješavati samo izgled stepenica, nego i funkcionalni problemi povezani sa sigurnošću pješaka, oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom. Poseban izazov bit će usklađivanje svih predloženih zahvata s uvjetima zaštite povijesne urbane cjeline Metkovića. Ugovorena usluga uključuje i pripremu dokumentacije za ishođenje potrebnih dozvola i posebnih uvjeta.

Crkva iznad grada počela se graditi prije gotovo 160 godina

Crkva sv. Ilije, prema kojoj vode metkovske skale, jedan je od najvažnijih sakralnih objekata u dolini Neretve i važan dio povijesnog identiteta grada. Prema podacima Turističke zajednice Metkovića i Splitsko-makarske nadbiskupije, na području Predolca postojala je starija crkva podignuta krajem 17. ili početkom 18. stoljeća, koja je tijekom vremena više puta proširivana. Zbog rasta broja stanovnika i vjernika pristupilo se izgradnji veće crkve, a radovi na današnjoj građevini započeli su 1867. godine. Crkva je oblikovana pod utjecajem historicizma, s neoromaničkim i neogotičkim elementima, dok je njezin zvonik podignut 1872. godine.

Projekt se u gradskim dokumentima pojavljuje već godinama

Plan uređenja stepenica od Trga kralja Tomislava do crkve sv. Ilije nije nova ideja, što potvrđuju i raniji proračunski dokumenti Grada Metkovića. Projekt se pod posebnom proračunskom oznakom spominjao još 2022. godine, a pojavljuje se i u dokumentima za naredne proračunske godine. Ovoga puta postupak je otišao korak dalje jer je ugovorena izrada konkretnih arhitektonskih i tehničkih rješenja. Ugovoreni iznos za projektiranje za 4.050 eura manji je od prvotno procijenjene vrijednosti nabave od 36.000 eura bez PDV-a.

Tri mjeseca za pripremu dokumentacije

Za izvršenje ugovorenog posla predviđeno je 90 dana, a pri odabiru projektanta cijena je nosila 50 posto bodova. Preostalih 50 posto odnosilo se na iskustvo glavnog projektanta i nagrade koje je tijekom stručnog rada ostvario. Trenutačno još nije poznato kako će obnovljene skale izgledati, koji će materijali biti odabrani ni koliko će u konačnici stajati izvođenje građevinskih radova. Odgovore na ta pitanja trebala bi pružiti nova projektna dokumentacija, nakon koje će biti moguće preciznije utvrditi opseg i dinamiku uređenja ovog dijela starog Metkovića.