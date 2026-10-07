Povijesna vijest za hrvatsku znanost: Asteroid dobio ime po hrvatskom fizičaru

Ime hrvatskog fizičara Slobodana Danka Bosanca ubuduće će nositi jedan asteroid u Sunčevom sustavu. Međunarodna astronomska unija (IAU) službeno je nebeskom tijelu dodijelila naziv „Dankobosanac“, odajući tako počast preminulom znanstveniku, osnivaču i prvom predsjedniku Jadranske aero-svemirske asocijacije (A3).

Iz asocijacije ističu kako je riječ o značajnom i trajnom priznanju Bosancu, ali i hrvatskoj znanosti.

“To je prekrasna i povijesna vijest za hrvatsku znanost, posebice astronautiku”, poručio je Ante Radonić iz Jadranske aero-svemirske asocijacije.

Otkriven prije gotovo 25 godina

Asteroid Dankobosanac nalazi se u glavnom asteroidnom pojasu, prostoru između orbita Marsa i Jupitera. Jedan obilazak oko Sunca traje mu približno pet i pol godina.

Otkriven je 18. prosinca 2001. godine u sklopu velikog astronomskog projekta Sloan Digital Sky Survey (SDSS), promatranjima provedenima iz američkog opservatorija Apache Point.

U znanstvenom timu koji je sudjelovao u otkriću važnu je ulogu imao i hrvatski astrofizičar Željko Ivezić, danas zamjenik predsjednika A3 asocijacije.

Upravo je Ivezić, na inicijativu članova asocijacije, Međunarodnoj astronomskoj uniji predložio da asteroid ponese Bosančevo ime. Prema pravilima IAU-a, prijedloge za imenovanje takvih nebeskih tijela podnose znanstvenici povezani s njihovim otkrićem.

Tko je bio Slobodan Danko Bosanac?

Slobodan Danko Bosanac bio je istaknuti hrvatski fizičar koji je značajan dio svog rada posvetio približavanju astronomije i astronautike široj javnosti te razvoju područja povezanih sa svemirskim znanostima i tehnologijama.

Tijekom karijere zalagao se za snažnije povezivanje hrvatskih znanstvenika s međunarodnom znanstvenom zajednicom. Organizirao je i međunarodne konferencije na kojima su sudjelovali brojni vodeći svjetski stručnjaci, među kojima i znanstvenici koji su poslije postali dobitnici Nobelove nagrade.

Jedan od njegovih važnijih projekata bilo je osnivanje Jadranske aero-svemirske asocijacije. Ideja je bila povezati hrvatske znanstvenike i inženjere te stvoriti uvjete za razvoj zajedničkih projekata i snažnije uključivanje domaćih stručnjaka u međunarodne svemirske programe i misije.

Trajni spomen među zvijezdama

Iz Jadranske aero-svemirske asocijacije poručuju kako imenovanje asteroida nadilazi priznanje jednom znanstveniku.

“Ovo je priznanje za cijelu hrvatsku znanstvenu zajednicu”, istaknuli su.

Asteroid Dankobosanac tako će trajno nositi ime hrvatskog fizičara, a iz asocijacije poručuju kako ono ujedno može biti podsjetnik novim generacijama na važnost znanja, predanog rada i znanstvene suradnje.