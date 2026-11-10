Povijesna investicija za Kaštela: Stiže prvi Sofitel u Hrvatskoj, luksuzni hotel otvara se 2029. godine, evo što će sve sadržavati

Kaštela bi 2029. godine trebala dobiti svoj prvi hotel pod prestižnim brendom Sofitel. Novi hotelski projekt planiran je na lokaciji nekadašnjeg Zeničkog odmarališta u Kaštel Starom. Iza investicije stoji Odien grupa, u vlasništvu Michaela Sarana, koja je domaćoj javnosti već poznata kao vlasnik hotela Le Méridien Lav u Podstrani. Grupa je sada napravila novi korak u razvoju projekta potpisivanjem franšiznog ugovora s francuskom hotelskom kompanijom Accor, čime je potvrđena suradnja na otvaranju hotela Sofitel Kaštela. Ugovor je potpisan danas u dvorcu Vitturi u Kaštel Lukšiću, a u naredne dvije godine možemo očekivati luksuzni hotel, koji će imati 150 soba, unutrašnje i vanjske bazene, spa centar, nekoliko barova na plaži kao i konferencijske sale. Nakon hotela Palace koji zjapi prazan i razrušen, Kaštela će dobiti luksuzno turističko zdanje, kakvih nedostaje u Kaštelima.

Na potpisivanju ugovora o partnerstvu nazočio je gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović, Mike Saran osnivač Odien Grupe, Markus Keller izvršni direktor Sofitela, direktorica TZ Splitsko-dalmatinske županije Ivana Vladović, Maud Bailly, izvršna direktorica brendova Sofitel, Sofitel Legend, MGallery i Emblems, predstavnici gradske vlasti kao i mnogi gosti.

Mike Saran: „Ne razvijamo samo hotele, već gradimo destinaciju”

Mike Saran pojasnio je kako planira izgradnju dvaju hotela, kao i pripadajuće hotelske infrastrukture. Osim toga, istaknuo je je ostvario dobru suradnju s lokalnom zajednico te da vjeruje u Kaštela, njihov razvoj i potencijal koji imaju.

''Otvaranje hotela u Kaštelima planirano je za 2029. godinu. Ovaj projekt za nas nije samo izgradnja hotela. Želimo stvoriti mjesto koje će dugoročno biti dio Kaštela i lokalne zajednice te pridonijeti razvoju cijelog kraja. Već imamo vrlo dobru suradnju s lokalnim stanovništvom i zaposlili smo brojne ljude iz Hrvatske. U usporedbi s drugim hotelima, udio domaćih zaposlenika u našim hotelima prilično je visok. S takvom politikom želimo nastaviti i u Kaštelima te zaposliti što više domaće radne snage. Hotel će raditi tijekom cijele godine. Planiramo razvijati i dodatne sadržaje koji će privlačiti goste izvan glavne turističke sezone, uključujući konferencije, događanja i različite poslovne aktivnosti'', pojasnio jeSaran.

Istaknuo je kako ne želi da hotel ne bude usmjeren isključivo na ljetni turizam, nego da gostima tijekom cijele godine ponudi različite sadržaje.

''Osim turizma, važnu ulogu imat će kultura, gastronomija i lokalna ponuda. Vjerujemo da će ljudi u Kaštelima imati što vidjeti i doživjeti tijekom cijele godine, a ne samo u ljetnim mjesecima'', zaključio je.

Maud Bailly: „Francuska elegancija susreće duh Jadrana”

''Hrvatska je postala jedna od najprivlačnijih europskih turističkih destinacija, prepoznata po jedinstvenom spoju prirodnih ljepota, kulturnog bogatstva i autentičnosti. Ponosni smo što upravo kroz ovaj izniman projekt s Odien grupom dovodimo Sofitel, prvi međunarodni luksuzni hotelski brend u Hrvatsku. Sofitel Kaštela utjelovit će eleganciju francuskog luksuza, istodobno prihvaćajući duh, baštinu i način života jadranske obale te stvarajući jedinstvenu destinaciju za putnike iz cijeloga svijeta”, izjavila je Maud Bailly, izvršna direktorica brendova Sofitel, Sofitel Legend, MGallery i Emblems.

Keller: ''U svim našim hotelima nastojimo poticati razvoj lokalne zajednice''

Markus Keller istaknuo je kako mu je zadovoljstvo biti dio ovog posebnog trenutka i predstaviti ovu vrstu Sofitelova koncepta u prekrasnoj zemlji te nadodao kako je Hrvatska zemlja koja se sve više otvara svijetu, osobito u području ugostiteljstva i turizma.

''Naš je cilj razviti ne samo luksuzni resort već i prvi međunarodni luksuzni hotelski brend koji dolazi u Hrvatsku, a pritom želimo stvoriti i brojne nove poslovne prilike. Sofitel je francuski brend s više od 60 godina tradicije i 120 prepoznatljivih objekata diljem svijeta. Ubrzavamo naš razvoj u Europi. Otvorili smo hotele u Dublinu, Berlinu i Portu, a sada nam je posebno drago što naš brend dovodimo i u Hrvatsku. U Europskoj uniji jedan je od ključnih ciljeva razvoja poticanje održivog turizma. U svim našim hotelima nastojimo poticati razvoj lokalne zajednice, bilo kroz suradnju s lokalnim školama i nevladinim organizacijama ili kroz različite programe zapošljavanja. Velik dio naših aktivnosti usmjeren je upravo na stvaranje novih prilika za ljude'', pojasnio je Keller te nadodao:

''Hotelijerstvo je jedna od industrija koja ljudima, čak i onima koji nemaju mnogo prethodnog radnog iskustva, može pružiti priliku za izgradnju uspješne karijere, profesionalni razvoj i napredovanje. Pružanje takvih prilika već nakon dva mjeseca također je jedan od konkretnih rezultata naših aktivnosti. Hotel je zamišljen kao suvremeno luksuzno utočište, Sofitel Kaštela spojit će prepoznatljivu francusku eleganciju brenda s lokalnim obilježjima i mediteranskim načinom života'', zaključio je Keller.

Ivanović: Pozicioniranje Kaštela kao međunarodne turističke destinacije

Kako je ovo povijesni trenutak za Kaštela složio se i gradonačelnik Ivanović koji je naglasio kako je ponosan na ovaj događaj i na kaštelanski turizam koji iz godine u godinu niže dobre rezultate.

''Svjesni smo kako je turizam u Kaštelima u uzlaznoj putanji ali smo isto tako svjesni kako nam nedostaje hotelskog smještaja. Hotel s oko 150 soba dobro će doći kaštelanskom turizmu, a vjerujem, kako ćemo u budućnosti imati procvat turizma i gospodarstva u Kaštelima. U drugu ruku sinergija privatnog i javnog ulaganja čini procvat i napredak koji željno očekujemo jer idući tjedan nas očekuje potpisivanje ugovora s resornim ministarstvom u svezi rekonstrukcije donjokaštelanske rive'', pojasnio je Ivanović.