Povijesna investicija u obrazovanje: Makarska osigurala 12,6 milijuna eura za dogradnju osnovnih škola i jednosmjensku nastavu

Gradonačelnik Grada Makarske Zoran Paunović danas je u Đakovu potpisao ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za dogradnju dviju makarskih osnovnih škola, čime je Gradu Makarskoj osigurano ukupno 12.591.947,08 eura za jedan od najvećih i najvažnijih projekata u području obrazovanja.

Riječ je o najvećem pojedinačnom ulaganju u osnovnoškolsko obrazovanje u novijoj povijesti Makarske i projektu koji će omogućiti dugo očekivani prelazak obje gradske osnovne škole na jednosmjensku nastavu.

Sredstva su odobrena u okviru poziva Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za izgradnju i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole.

Za projekt dogradnje i opremanja Osnovne škole Stjepana Ivičevića odobreno je 9.233.288,69 eura, dok je za projekt dogradnje i rekonstrukcije Osnovne škole oca Petra Perice odobreno 3.358.658,39 eura.

Provedbom ovih projekata Makarska će ostvariti jedan od svojih najvažnijih ciljeva u području obrazovanja – uvođenje jednosmjenske nastave u obje osnovne škole, što je ujedno bilo i jedno od ključnih obećanja aktualne gradske uprave.

Dogradnjom OŠ Stjepana Ivičevića izgradit će se 14 novih učionica, šest učionica za učenike s teškoćama u razvoju, nova knjižnica, višenamjenski prostori, školski vrt i vanjski sportski tereni. Projekt uključuje i izgradnju garaže s 85 parkirnih mjesta, što će dodatno pridonijeti rješavanju problema parkiranja u gradu.

Projekt OŠ oca Petra Perice predviđa izgradnju osam novih učionica, rekonstrukcijom postojećeg prostora dobivaju se još tri učionice, a planirana je i dogradnja kuhinje, blagovaonice i energetskog bloka. U pripremi je i prijava projekta izgradnje školske sportske dvorane, za koju je Grad Makarska još u prvom mandatu aktualne gradske uprave otkupio zemljište na Zelenki.

„Ovo je jedan od najvećih i najvažnijih projekata za budućnost Makarske. Od kada smo preuzeli odgovornost za vođenje grada, znali smo da jednosmjenska nastava mora postati jedan od prioriteta ove gradske uprave i to smo obećali građanima. Ovo se nije dogodilo preko noći, sustavno smo radili na pripremi projektne dokumentacije, rješavanju imovinsko-pravnih odnosa i stvaranju svih preduvjeta za današnji dan.

Još u prvom mandatu otkupili smo zemljište za buduću školsku sportsku dvoranu Osnovne škole oca Petra Perice na Zelenki, čime smo pokazali da ne razmišljamo kratkoročno, nego gradimo temelje za razvoj obrazovanja u desetljećima koja dolaze. Danas možemo reći da se višegodišnji rad isplatio. Potpisivanjem ovog ugovora jednosmjenska nastava u makarskim osnovnim školama više nije plan ili obećanje, nego konkretan projekt koji će uskoro postati stvarnost za naše učenike, njihove roditelje i djelatnike škola“, poručio je gradonačelnik Paunović.

Provedba oba projekta osigurat će podizanje obrazovnih standarda na najvišu razinu, kvalitetnije uvjete rada za učenike i djelatnike te jednostavniju organizaciju nastavnih i izvanškolskih aktivnosti. Prijavu na EU natječaj uspješno je pripremila i prijavila Makarska razvojna agencija MARA.