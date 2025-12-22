Povećanje plaća zaposlenicima dječjih vrtića u Sinju, gradonačelnik Bulj nastavlja s ulaganjima u predškolski odgoj

Grad Sinj nastavlja s politikom unapređenja materijalnih prava zaposlenika u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Dana 19. prosinca 2025. potpisan je Dodatak broj 3 Kolektivnom ugovoru za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja, kojim je ugovoreno povećanje plaće za sve zaposlene u iznosu od 6 %.

Ovim potezom Gradonačelnik Bulj potvrdio je predanost stvaranju boljih uvjeta rada i osiguravanju dostojanstvenog položaja zaposlenika u dječjim vrtićima Grada Sinja.

„Zahvaljujemo gradonačelniku Grada Sinja, gospodinu Miri Bulju, te zamjeniku gradonačelnika, gospodinu Denisu Bobeti, na otvorenosti za dijalog, razumijevanju potreba zaposlenika i konstruktivnoj suradnji tijekom pregovaračkog procesa. Posebnu zahvalu upućujemo sindikalnoj povjerenici Dječjeg vrtića Bili cvitak, gospođi Nevenki Samardžić, na predanom radu, angažmanu i doprinosu uspješnom završetku pregovora“, izjavili su Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske

Ovo povećanje plaća nastavak je niza mjera koje je Grad Sinj provodio posljednjih godina:

2022. – povećanje osnovice plaće za 5,17 %.

2023. – korekcija koeficijenata, povećanje osnovice na 974,18 €, otvaranje 14 novih vrtićkih skupina, uvođenje besplatnog vrtića za svu djecu vrtićke dobi te potpora od 150 € mjesečno za djecu jasličke dobi koja nisu upisana.

2025. – drugi dodatak kolektivnom ugovoru: povećanje plaća od 32 % do 38 %, naknada za prehranu 100 € mjesečno, pravedniji sustav koeficijenata. Ukupni rast plaća zaposlenika vrtića u Sinju premašio je 100 % u tri i pol godine.

Gradonačelnik Miro Bulj na potpisivanju Ugovora je istaknuo:

„Naš cilj je osigurati kvalitetan predškolski odgoj i dostojanstvene uvjete rada za sve zaposlenike. Ovo je rezultat zajedništva i otvorenog dijaloga sa sindikatom, a u 2026. godini nastavljamo pregovore."