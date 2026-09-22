Potvrđena optužnica protiv Vilija Beroša: Ide na suđenje u aferi „Mikroskopi“

Bivši ministar zdravstva Vili Beroš morat će se suočiti s optužbama u aferi "Mikroskopi". Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv njega te još dvojice optuženika – bivšeg ravnatelja Klinike za dječje bolesti Zagreb Gorana Roića i nekadašnjeg čelnika krapinske podružnice HZZO-a Tome Pavića.

Riječ je o slučaju povezanom s nabavom medicinske opreme za hrvatske bolnice. USKOK Beroša i ostale tereti za korupciju povezanu s nabavama robotske medicinske opreme.

Beroš, Roić i Pavić odbacuju optužbe koje im se stavljaju na teret.

Prije odluke o potvrđivanju optužnice vodila se i pravna bitka oko dokaza u spisu. Obrana je tražila izdvajanje dijela prikupljenog materijala smatrajući ga nezakonitim dokazom.

Takav zahtjev prethodno nije prihvatilo optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu, nakon čega se obrana žalila Visokom kaznenom sudu. Ni taj sud nije prihvatio argumente obrane te je odbio žalbu.

Nakon odluke o dokazima otvoren je put za odlučivanje o samoj optužnici, koju je optužno vijeće sada potvrdilo.

U istom predmetu dio prvotno optuženih ranije je priznao krivnju i sklopio sporazume s USKOK-om, dok Beroš, Roić i Pavić nastavljaju osporavati optužbe.