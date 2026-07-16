Potvrđena optužnica protiv Todorića

Uz njega je još optužen revizor Olivio Discordia, dok se druga revizorica Sanja Hrstić danas nagodila s tužiteljstvom.

Zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo u srpnju prošle godine je protiv Ivice Todorića i još pet osoba podiglo novu optužnicu u slučaju Agrokor koja je ranije dva puta dorađivana i čije je ključno i najskuplje financijsko vještačenje proglašeno nezakonitim pa je rađeno novo.

Iz podignute optužnice, kojom je sada umjesto 15 obuhvaćeno šestero okrivljenika, proizlazi da sveukupna šteta za trgovačko društvo Agrokor iznosi gotovo 180 milijuna eura, dok je u prijašnjoj optužnici šteta iznosila preko 1,2 milijarde kuna, piše N1.