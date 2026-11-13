Potvrđena optužnica protiv Darija Šimića: Bivšem Vatrenom sudit će se zbog sporne dozvole za kamp u Dalmaciji

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Dario Šimić suočit će se sa suđenjem zbog sumnje na nezakonitosti prilikom ishođenja dozvole za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na zemljištu u Tisnom. Optužno vijeće Županijskog suda u Splitu ovog je tjedna potvrdilo optužnicu USKOK-a, kojom su, uz Šimića, obuhvaćeni i bivša županijska službenica Neda Livljanić te Marin Mikšić. Svo troje odbacuje optužbe.

Potvrđivanjem optužnice otvoren je put za početak sudskog postupka u kojem će se utvrđivati jesu li prilikom izdavanja dozvole za kamp u Tisnom prekršeni zakonski propisi i jesu li pojedini sudionici pritom zlouporabili svoje ovlasti.

Riječ je o slučaju koji je dospio u javnost sredinom srpnja 2026. godine, kada je USKOK pokrenuo istragu protiv troje osumnjičenih. Tada su bili uhićeni i ispitani zbog sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti te poticanje na počinjenje tog kaznenog djela.

Sporno zemljište na kojem kamp nije smio biti izgrađen

Prema optužnici, događaji koji su predmet postupka odvijali su se od rujna 2020. do 23. rujna 2021. godine.

USKOK smatra da je Šimić u tom razdoblju nastojao pribaviti potrebnu dokumentaciju za pružanje ugostiteljskih usluga na zemljištu u Tisnom, iako ono, prema tvrdnjama tužiteljstva, nije ispunjavalo propisane uvjete.

Problem je, navodi se u optužnici, bio u tome što su se predmetne parcele nalazile izvan građevinskog područja, na prostoru na kojem izgradnja kampa nije bila dopuštena.

Osim toga, tužiteljstvo tvrdi da na zemljištu nije postojao uređen kamp koji bi zadovoljio minimalne tehničke uvjete potrebne za izdavanje odgovarajućeg rješenja.

Unatoč tim okolnostima, Šimiću je izdano rješenje kojim mu je omogućeno pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.

USKOK tvrdi da je dozvola ishođena uz pomoć županijske službenice

Središnje mjesto u optužnici zauzima postupanje Nede Livljanić, koja je u vrijeme spornih događaja bila voditeljica Odsjeka za obrtništvo i turizam Šibensko-kninske županije.

Prema tvrdnjama USKOK-a, Šimić je od nje tražio izdavanje potrebnog rješenja, i to izravno te preko Marina Mikšića.

Tužiteljstvo smatra da je Mikšić imao ulogu posrednika. Navodno je kontaktirao Livljanić, dogovorio sastanak i sudjelovao u predaji zahtjeva za izdavanje dozvole.

USKOK pritom tvrdi da su svi uključeni znali za ograničenja koja su se odnosila na zemljište te da, unatoč tome, postupak izdavanja rješenja nije zaustavljen.

Prema optužbi, Livljanić je pristala postupiti prema Šimićevu zahtjevu, iako za izdavanje pozitivnog rješenja nisu bile ispunjene zakonske pretpostavke.

Zapisnik o očevidu pod povećalom istražitelja

Posebno važan dio optužnice odnosi se na dokumentaciju sastavljenu u rujnu 2021. godine.

USKOK tereti Livljanić da je 21. rujna izradila zapisnik u kojem je navela da je zajedno sa suradnicom obavila očevid na Šimićevu objektu.

Međutim, tužiteljstvo smatra da takav očevid nije proveden na način prikazan u službenoj dokumentaciji.

Na temelju spornog zapisnika, prema optužnici, izdano je rješenje kojim je objektu odobreno pružanje ugostiteljskih usluga, uz utvrđenje da zadovoljava uvjete za kategorizaciju s dvije zvjezdice.

Tužiteljstvo navodi da je izdano rješenje potom preuzeo Mikšić i predao ga Šimiću.

Upravo će okolnosti nastanka te dokumentacije i postupanja uključenih osoba biti među važnim pitanjima tijekom suđenja.

Istražitelji analizirali i komunikaciju iz mobitela

Osim službenih dokumenata povezanih s postupkom izdavanja dozvole, istražitelji su prikupljali i elektroničke dokaze.

Među dokaznim materijalima nalaze se podaci iz mobilnih telefona okrivljenika, uključujući njihovu međusobnu komunikaciju.

USKOK smatra da sadržaj pojedinih poruka podupire optužbe o dogovorima i postupanju prilikom ishođenja spornog rješenja.

S druge strane, sva trojica okrivljenika, uključujući Šimića, Livljanić i Mikšića, tijekom postupka negirala su počinjenje kaznenih djela.

Važno je naglasiti da potvrđivanje optužnice ne znači utvrđivanje krivnje. O osnovanosti optužbi odlučivat će sud nakon provedbe dokaznog postupka.

Moguće zajedničko suđenje sa slučajem Zorana Pripuza

Prije određivanja početka suđenja Županijski sud u Splitu trebao bi odlučiti o još jednom procesnom pitanju.

Naime, USKOK je predložio da se postupak protiv Šimića, Livljanić i Mikšića spoji s drugim kaznenim predmetom u kojem se također pojavljuje Neda Livljanić.

U tom slučaju riječ je o optužbama povezanima s izdavanjem dozvola za kamp poduzetnika Zorana Pripuza na otoku Murteru.

Livljanić je u tom predmetu optužena zajedno s još četvero osoba, a tužiteljstvo smatra da postoje razlozi za objedinjavanje postupaka.

Ako sud prihvati prijedlog USKOK-a, o oba predmeta moglo bi se odlučivati u okviru jedinstvenog suđenja.

Slijedi odluka o početku suđenja

Nakon potvrđivanja optužnice protiv bivšeg hrvatskog reprezentativca i ostalih okrivljenika, sljedeći je korak određivanje daljnjeg tijeka sudskog postupka.

Sud najprije treba odlučiti o mogućem spajanju predmeta, nakon čega se očekuje zakazivanje rasprave.

Tijekom suđenja utvrđivat će se jesu li dozvole za ugostiteljsku djelatnost u Tisnom izdane protivno propisima i postoji li kaznena odgovornost osoba obuhvaćenih optužnicom.