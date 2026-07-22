Potvrđena dva nova slučaja opasne bolesti u Hrvatskoj

Afrička svinjska kuga i dalje se širi Hrvatskom. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva izvijestilo je kako su u srijedu do podneva potvrđena još dva nova slučaja zaraze na gospodarstvima u Osječko-baranjskoj županiji, čime je broj ovogodišnjih izbijanja bolesti porastao na 101.

Novi slučajevi zabilježeni su u naseljima Bokšić i Beljevina na području općine Đurđenovac.

Prema podacima Ministarstva, od početka godine bolest je potvrđena na 52 objekta u Osječko-baranjskoj županiji te na 49 objekata u Virovitičko-podravskoj županiji.

Na području Osječko-baranjske županije zaraza je evidentirana u više naselja na području Osijeka, Našica, Đurđenovca, Magadenovca, Draža i Drenja, dok su u Virovitičko-podravskoj županiji pogođena naselja na području općina Zdenci i Crnac te grada Orahovice.

Zaražene i divlje svinje

Osim domaćih svinja, afrička svinjska kuga potvrđena je i kod divljih svinja. Do sada je evidentirano 187 slučajeva, od čega 184 u Osječko-baranjskoj, dva u Vukovarsko-srijemskoj i jedan u Virovitičko-podravskoj županiji.

Ministarstvo je izvijestilo i da su na području Osječko-baranjske županije potvrđena još tri nova pozitivna nalaza kod divljih svinja – dvije životinje pronađene su u lovištu Podravska Moslavina, a jedna u lovištu Đurđenica.

Poziv na stroge mjere biosigurnosti

Iz Ministarstva poručuju kako se u suradnji s Državnim inspektoratom, Hrvatskim veterinarskim institutom, jedinicama lokalne i regionalne samouprave te drugim nadležnim službama nastavljaju provoditi sve propisane mjere suzbijanja bolesti.

Ujedno su ponovno apelirali na uzgajivače svinja da dosljedno provode mjere biosigurnosti, svaku sumnju na bolest odmah prijave ovlaštenom veterinaru te se pridržavaju svih uputa nadležnih tijela kako bi se spriječilo daljnje širenje afričke svinjske kuge.