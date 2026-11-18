Tomislav Jakoljević, pripadnik legendarnog voda Turbovod s Trpinjske ceste i suborac Blage Zadre, prisjetio se za Hrvatsku radioteleviziju posljednjih dana obrane Vukovara i Borova naselja 1991. godine. Ispričao je kako su branitelji, unatoč raspadu sustava zapovijedanja i gotovo potpunom prekidu komunikacije, nastavili pružati otpor i nakon pada Vukovara. Prisjetio se i zarobljavanja vojnika JNA s kojim je poslije postao prijatelj.

Jakoljević je objasnio da je Turbovod osnovan po zapovijedi Blage Zadre te da je imao 19 pripadnika, među kojima je bilo 16 mladića iz Borova naselja i trojica policajaca iz Preloga.

"Odlični dečki, odlični borci", rekao je, a zatim se prisjetio šestorice poginulih suboraca: Zvonka Mlinara Špekija, Mile Mlinarića, Tomislava Šestana, Ante Šimića Šilje, Vjekoslava Jugeca i Roberta Zadre.

Turbovod je držao desnu stranu Trpinjske ceste, a na raspolaganju su imali dva protuoklopna bacača Osa, jedan RPG i jedan ručni bacač. Na tom su položaju bili od 14. rujna do 15. studenoga 1991., kada je počelo povlačenje.

"Sustav zapovijedanja se raspao. Sustav veza nije postojao. Mi uopće nismo znali što se događa ni u Hrvatskoj ni u Vukovaru. Imali smo samo informacije koje smo međusobno prenosili. Situacija je, blago rečeno, bila kaotična", ispričao je Jakoljević.

"Istrčao sam na cestu s Osom i pogodio tenk"

Unatoč povlačenju, borbe nisu prestajale. Jakoljević se posebno prisjetio jutra 18. studenoga, kada su se branitelji probudili u zgradama prema Borovu kombinatu i ugledali neprijateljske tenkove na ulici.

"Predrag Matić, pokojni Fred, pogodio je jednu 55-icu na Borovskoj cesti. Gledao sam kako ju je pogodio iz Ose", rekao je.

Istodobno su branitelji na drugom položaju pogodili tenk koji je ušao u Ulicu Karla Marxa.

"Ja sam istrčao na cestu s Osom i pogodio isti tenk. Gađali smo taj prvi tenk i tu smo zaustavili napad 18. studenoga na Borovo naselje", prisjetio se.

"Robert Zadro rekao je: Neću predati grad za koji je moj otac dao život"

Nakon zaustavljanja napada pripadnici Turbovoda sastali su se kako bi odlučili što dalje. Zapovjednik voda Robert Zadro, sin Blage Zadre, nije želio predati Borovo naselje.

"Robert je rekao: 'Ja neću predati grad za koji je moj otac dao život'", ispričao je Jakoljević.

Objasnio je da su među braniteljima postojala različita mišljenja o tome treba li pokušati proboj ili se predati.

"Ja sam odlučio da se neću predati jer sam pobjegao iz vojske. Bio sam za to da idemo u proboj. Međutim, dečki su se odlučili predati", rekao je.

"Zapalili su Borovo komerc, a onda zarobili ljude koji su došli gasiti požar"

Jakoljević se prisjetio i događaja od 19. studenoga, kada su, prema njegovu svjedočenju, pripadnici JNA i srpskih paravojnih postrojbi zapalili Borovo komerc, u kojem su se nalazili civili i ranjenici.

"Oni su to namjerno napravili da izvuku borce iz Obućare. Rekli su: 'Gori komerc, idite gasiti.' Ljudi su ostavili oružje i otišli gasiti požar", ispričao je.

Prema njegovim riječima, vojnici su potom presreli i zarobili ljude koji su pokušavali ugasiti vatru.

"I tu je počela golgota i masakr", rekao je Jakoljević.

Zarobio vojnika JNA, a danas su prijatelji

U razgovoru se prisjetio i neobične priče o Siniši Jovanovu, tadašnjem ročnom vojniku JNA kojeg su on i Robert Zadro zarobili tijekom borbi.

Jakoljević je ispričao da je Jovanov bio u tenku T-55 koji je pogodio Marko Babić. Nakon pogotka uspio je izaći iz tenka i sakriti se u jednu kuću.

"Robert i ja tražili smo rezervne položaje s kojih bismo gađali tenkove. Vidjeli smo da je nešto nagurano na vrata. Gurnuli smo to, Robert je ušao u desnu sobu, a ja sam krenuo ravno i naišao na Sinišu", prisjetio se.

Jovanov je kod sebe imao automatski pištolj Škorpion, a Jakoljević mu je naredio da ga odbaci.

"Rekao sam mu: 'Baci Škorpion.' Malo se nećkao, nije znao što će biti, hoćemo li ga ubiti ili nećemo. Ipak ga je bacio i predao se", ispričao je.

Odveli su ga do Blage Zadre, nakon čega su ga preuzeli drugi branitelji. Jakoljević kaže da se Jovanov poslije pridružio hrvatskim snagama i postao hrvatski branitelj.

"Moj prijatelj je Siniša Jovanov. On je hrvatski branitelj, ranjen je kao pripadnik Žutih mrava u okolici Vinkovaca. Vrhunski borac. Pozdravljam ga, čujemo se i dobri smo", zaključio je Jakoljević.