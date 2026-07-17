Potresno svjedočanstvo Splićanina koji je preživio Goli otok: "Objekt 102 lomio je ljude"

Goli otok ostao je upamćen kao jedno od najmračnijih mjesta bivše Jugoslavije. Tijekom razdoblja Informbiroa, od 1949. do 1956. godine, politički neistomišljenici ondje su prolazili kroz mučenja, izgladnjivanje i smrt.

Splićanin koji je prošao zatvorski pakao

Godinama poslije na Goli otok dolazi i Splićanin Zoran Kuriđa. Iako je u to vrijeme otok već služio kao kaznionica, surovi uvjeti nisu nestali. Brutalne kazne, zloglasni Objekt 102 i teška svakodnevica nastavili su lomiti zatvorenike.

Kroz Zoranovo potresno svjedočanstvo otkriva se kako je izgledao život iza zatvorskih zidina, ali i nevjerojatna priča o prijateljstvu sa Slavoncem Josipom Pečevskim, jednim od najtetoviranijih ljudi na svijetu. Njihovo iskustvo svjedoči o tome da je upravo solidarnost među zatvorenicima često bila jedino što im je preostalo.

Novi početak nakon zatvora

Unatoč svemu što je proživio, Zoran je nakon izlaska iz zatvora uspio izgraditi pošten i miran život. Osnovao je obitelj, odgojio djecu i pokazao da ni najteža životna iskustva ne moraju odrediti čovjekovu budućnost.