Potresno svjedočanstvo gluhog para iz Omiša: "Vidjeli smo ljude kako trče, nismo znali zašto"

Peti dan nakon požara na omiškom području i dalje se teško diše, osjeti se dim u zraku, a svi građani međusobno si pomažu. Na terenu su i dalje sve službe, a u sljedećim danima stići će i stambeni kontejneri.

Nemali broj mještana izgubio je sve što imaju. A nakon što su spasili vlastite živote, i dalje se pitaju je li sustav zakazao.

Zašto je zakazao sustav upozorenja?

Na važnost ranog upozorenja ukazuje gluhonijemi bračni par iz Omiša.

"Mi gluhi ništa ne čujemo. Ako se slučajno nešto dogodi u 12 sati noću dok spavam, tko će meni javiti, tko će mene upozoriti? To je veliki problem. Ali ako na telefonu postoji vibracija ili bljeskalica koja će me upozoriti, to mi može spasiti život", rekao je Miho Opačak iz Omiša.

Pravi šok te večeri doživjela je njegova supruga.

"Kada sam vidjela vatru, bila sam toliko zbunjena i uplašena. Nemam nikakve informacije, ne znam o čemu se radi. Vidim samo policiju, čujem sirene, vidim aute, da moram brzo bježati, trčati prema moru. Vidjela sam puno ljudi i djece kako se slijevaju, trče uzbuđeni i uplašeni prema moru. Došli smo blizu brodice, neki čovjek me samo zgrabio i ubacio u brod da me spasi. Bila sam toliko uplašena i zbunjena jer sam gluha i ne znam o čemu se radi", rekla je Lucija Opačak iz Omiša za Novu TV.

Baš im zato nisu jasna objašnjenja koja se danima komuniciraju.

"Ovdje su svi građani vidjeli sve što se događa. Što se tiče SRUUK-a, ovdje je bila stvar očito brza u smislu vjetra i noći", rekao je Andrej Plenković, predsjednik Vlade.