Potresni prizori u Zagori: Ribe zarobljene u plićaku, prijeti novi pomor?

Uznemirujući prizori stižu s područja Prološca, kod mosta u blizini Zelene katedrale, gdje se, prema tvrdnjama čitatelja, ponovno pojavio problem pomora ribe u rijeci Vrljici. Kako piše Radio Imotski, čitatelji su se javili njihovoj redakciji želeći upozoriti na problem za koji tvrde da traje godinama.

Prema njihovim riječima, do ugibanja ribe dolazi zbog neodržavanja kanala ispod mosta. Zbog toga riba ostaje zarobljena u plitkoj vodi, bez mogućnosti da se vrati u dublji dio rijeke.

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"Ako se ništa ne poduzme, uginut će i preostale ribe"

Čitatelji navode da nije ugrožena samo pastrva, već i druge vrste koje obitavaju na tom području, poput plotice i gavice. Upozoravaju i da je riječ o vrijednom riječnom staništu o kojem ovise žabe, patke i brojne močvarne ptice.

Uz fotografije i videosnimku koje su dostavili redakciji, vidljive su i žive jedinke pastrve koje su ostale zarobljene u plićaku. Čitatelji strahuju da bi, ako se uskoro ne reagira, i one mogle uginuti. "Nadamo se da će nakon objave fotografija i videa nadležne službe konačno reagirati te riješiti problem koji se ponavlja godinama", poručili su čitatelji koji su željeli ostati anonimni.

Apel nadležnima: Traži se hitna reakcija

Kako prenosi Radio Imotski, čitatelji ističu da apeliraju u interesu javnosti te očekuju očitovanje nadležnih institucija o ovom problemu.

Od odgovornih službi očekuju konkretne mjere kojima bi se spriječio daljnji pomor ribe i zaštitilo jedno od važnih prirodnih staništa Imotske krajine. Rijeka Vrljika i područje oko Zelene katedrale poznati su po svojoj prirodnoj vrijednosti, a ovakvi prizori ponovno otvaraju pitanje održavanja vodotoka i zaštite osjetljivih ekosustava.