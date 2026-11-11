Potresni prizori s komemoracije za Mišu Kovača: Supruga Lidija proživljava najteže trenutke, fotografija govori više od tisuću riječi

Odlazak legendarnog Miše Kovača ostavio je veliku prazninu među njegovim brojnim obožavateljima, ali najveću bol proživljava njegova obitelj.

Posebno emotivni trenuci obilježili su komemoraciju u Zagrebu, na kojoj su se okupljeni prisjetili čovjeka čije su pjesme desetljećima bile dio života brojnih generacija.

Među onima kojima je ovaj oproštaj najteže pao bila je njegova supruga Lidija. Fotografija s komemoracije svjedoči o tuzi koja prati posljednji oproštaj od jednog od najprepoznatljivijih glasova hrvatske glazbe.

Iza Miše ostaju bezvremenske pjesme, uspomene i publika koja ga neće zaboraviti.