Potresni prizori s komemoracije za Mišu Kovača: Supruga Lidija proživljava najteže trenutke, fotografija govori više od tisuću riječi

Odlazak legendarnog Miše Kovača ostavio je veliku prazninu među njegovim brojnim obožavateljima, ali najveću bol proživljava njegova obitelj.
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Posebno emotivni trenuci obilježili su komemoraciju u Zagrebu, na kojoj su se okupljeni prisjetili čovjeka čije su pjesme desetljećima bile dio života brojnih generacija.
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Među onima kojima je ovaj oproštaj najteže pao bila je njegova supruga Lidija. Fotografija s komemoracije svjedoči o tuzi koja prati posljednji oproštaj od jednog od najprepoznatljivijih glasova hrvatske glazbe.
Iza Miše ostaju bezvremenske pjesme, uspomene i publika koja ga neće zaboraviti.
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