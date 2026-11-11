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Potresni prizori s komemoracije za Mišu Kovača: Supruga Lidija proživljava najteže trenutke, fotografija govori više od tisuću riječi

Mišo, nikad te nećemo zaboraviti!
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Odlazak legendarnog Miše Kovača ostavio je veliku prazninu među njegovim brojnim obožavateljima, ali najveću bol proživljava njegova obitelj.

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Posebno emotivni trenuci obilježili su komemoraciju u Zagrebu, na kojoj su se okupljeni prisjetili čovjeka čije su pjesme desetljećima bile dio života brojnih generacija.

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Među onima kojima je ovaj oproštaj najteže pao bila je njegova supruga Lidija. Fotografija s komemoracije svjedoči o tuzi koja prati posljednji oproštaj od jednog od najprepoznatljivijih glasova hrvatske glazbe.

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Iza Miše ostaju bezvremenske pjesme, uspomene i publika koja ga neće zaboraviti.

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