Potresne scene nakon požara kod Omiša: "Do zadnjega je volonterka bila s njima, a onda je morala spašavati vlastiti život"

Udruga Aurora Omiš objavila je potresne fotografije svog azila nakon razornog požara koji je zahvatio omiško područje. U vatrenoj stihiji stradala su tri psa koja su, kako navode iz Udruge, godinama bila pod njihovom skrbi.

Iz Aurore su se oglasili emotivnom objavom u kojoj su detaljno opisali što se događalo u večeri požara, ali i odgovorili na negativne komentare koji su se pojavili nakon tragedije. "Iskrenost i transparentnost nam je uvijek bila na prvom mjestu pa tako i ovaj put kada smo objavili da smo izgubili tri plahe duše o kojima je naša predsjednica skrbila dugo godina", poručili su iz Udruge. Navode kako je kroz njihov azil tijekom godina prošao velik broj životinja, uz brojne trenutke sreće, ali i tuge. "Kroz 'azil' je prošlo jako puno duša, bilo je puno sreće, a bilo je i puno tuge. Sa tugom i završavamo", napisali su.

Tri psa ostala posljednja na skrbi

Iz Udruge pojašnjavaju kako već godinama ne smiju uzimati pse na skrb, osim životinja registriranih preko skloništa ili pasa čiji se vlasnici odreknu te zatraže pomoć pri udomljavanju. U posljednje vrijeme, dodaju, i takvih su slučajeva prihvaćali sve manje zbog godina, obveza i činjenice da je briga o psima postajala sve zahtjevnija. Tri psa koja su stradala u požaru bila su posljednji psi koji su ostali pod njihovom skrbi. U jednom od bokseva posljednjih dana boravila je i kujica Persa, koju su, kako navode, prihvatili na zamolbu As Eka jer se nije dobro snašla u skloništu.

Persa je u večeri požara spašena. "Persa je u večeri požara zbrinuta jer je pitoma i suradljiva, a to nije bila mogućnost sa ostala tri psa", naveli su.

"Boksevi su im otvoreni u nadi da će pronaći put"

Iz Aurore tvrde kako su boksevi ostalih pasa bili otvoreni kako bi životinje imale mogućnost pobjeći pred vatrom.

"Boksevi su im otvoreni u nadi da će pronaći put. Do zadnjega je volonterka bila s njima, do trenutka kada je morala spašavati vlastiti život", opisali su dramatične trenutke. Podsjetili su i na brzinu kojom se požar širio te na njegovu snagu.Posebno ih, kažu, pogađaju kritike koje su se nakon tragedije pojavile na društvenim mrežama, uključujući i komentare ljudi koji poznaju rad Udruge. "Na sve smo bili spremni, ali ne i na činjenicu da će nas se razapinjati jer ih nismo uspjeli spasiti", poručuju.

Tražili privremeni smještaj, tvrde da se nitko nije odazvao

Iz Udruge ističu kako su za tri psa u više navrata tražili pomoć i privremeni smještaj, čak i uz mogućnost plaćanja, no tvrde da odaziva nije bilo. "Odlučile smo da će u azilu ostati dok su živi. Na kraju se tako i dogodilo. Ništa im nije falilo osim pravog doma", napisali su. Osvrnuli su se i na informacije o većem broju životinja stradalih u požaru, navodeći da psi o kojima se govori kao o stradalima u većem broju nisu bili smješteni u njihovom azilu. Prema njihovim riječima, riječ je o vlasničkim lovačkim psima iz okolnih mjesta. Dodaju i kako mačke nisu boravile u azilu, već su bile zbrinute kod volonterke.

Azil se neće obnavljati

Nakon tragedije donesena je i konačna odluka o budućnosti azila. "Azil se neće obnavljati, samo sanirati opožareno", poručili su iz Udruge Aurora Omiš. Njihovu objavu zaključuje rečenica koja možda najbolje pokazuje koliko ih je pogodio gubitak životinja, ali i reakcije koje su uslijedile nakon požara. "Pa nitko te pse nije volio... samo mi."