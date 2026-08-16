Potresne scene kod Omiša: "Cijeli mi je život otišao u trenutku"

Tri dana nakon katastrofalnog požara koji je poharao omiško područje, iza vatrene stihije ostali su zgarišta, uništeni maslinici i poslovni prostori te obitelji koje pokušavaju shvatiti kako u nekoliko sati mogu nestati desetljeća rada i uspomena. Dok traje sanacija požarišta i procjenjuje se nastala šteta, stanovnici obilaze ostatke svojih domova. Mnogi su ostali bez gotovo svega što su stvarali cijeli život, javlja HRT.

Jedan od njih je Branko Brajić iz Stanića, umirovljeni hrvatski branitelj. Njegova se obitelj u posljednji trenutak uspjela skloniti pred vatrom, ali njihov dom i imovina nisu imali istu sreću. "Cijeli mi je život otišao u trenutku", kazao je potreseni Brajić, koji je u požaru ostao i bez osobnih dokumenata i uspomena. Sada se, poput brojnih drugih stanovnika pogođenog područja, nada brzoj pomoći države.

"To je bio vulkan"

Dramatične trenutke proživio je i Srđan Juričević. Nakon što je obitelj odveo na sigurno, vratio se pokušati obraniti kuću od vatre. Situacija je, međutim, bila gotovo nemoguća – bez struje, okružen dimom i ogromnim plamenom. Mario Baučić nakon požara se vratio raščišćavati put do kuće i provjeravati što je ostalo od maslina i imovine. Vatra mu je uništila staru kuću u Omišu, dvije konobe i prostor oko kuće. Razmjere požara opisao je kao prizor nalik vulkanu, a emocije nije mogao sakriti.

Omišani pokazali veliko srce

Dok unesrećeni pokušavaju spasiti ono što se još spasiti može, na terenu neumorno rade volonteri, vatrogasci i brojne službe. Turisti koji su zbog požara ostali bez smještaja zbrinuti su u hotelu u Tučepima, dok bi oni koji su ostali bez dokumenata nove dokumente trebali dobiti uz pomoć MUP-a i veleposlanstava.

Volonteri Gradskog društva Crvenog križa Omiš skrbe i o pedesetak starijih ljudi koji se ne mogu sami pobrinuti za svoje potrebe. U pomoć su se uključili i omiški ugostitelji, koji pripremaju obroke za evakuirane stanovnike, vatrogasce, djelatnike HEP-a i policiju. Vatrogasci istodobno nastavljaju dežurati na požarištu i reagirati na svaku novu dojavu. Građani im neprestano donose vodu, piće i druge potrepštine, javlja HRT.

Istraga traje, slijedi prijava štete

Prema rezultatima očevida državnog odvjetništva, požar je počeo na području Lokve Rogoznice. Dokazi su izuzeti, a u istragu je uključen i Centar za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić". Grad Omiš objavio je i proceduru za prijavu nastale štete. Poziv oštećenima bit će objavljen nakon proglašenja prirodne nepogode, a zahtjevi će se potom moći predavati u roku od 15 dana.