Potresna vijest iz Zoološkog: "Usmrtio ju je na licu mjesta..."

Niti tri tjedna otkako su lav i lavica Uganda i Tajri stigli u zagrebački Zoološki vrt, mužjak afričkog lava je usmrtio lavicu.

Kako su priopćili iz Zoološkog, ništa nije upućivalo na ovakvu tragediju, životinje su se privikavale na novu nastambu, a dovedene su radi uzgoja ove vrste.

Reporter Dnevnika Nove TV Damijan Jevtović razgovarao je s ravnateljem Zoološkog vrta Ivanom Cizeljom.

Cizelj je rekao da se sve dogodilo vrlo brzo te da lavicu nisu uspjeli spasiti. "Tijekom ranih popodnevnih sati muški lav napao je lavicu i usmrtio je praktički na licu mjesta. Sve se dogodilo izuzetno brzo", rekao je.

Istaknuo je da ništa nije upućivalo na ovakav ishod jer je proces prilagodbe tekao prema planu.

"Životinje su od dolaska prije tri tjedna bile pod stalnim nadzorom. Najprije su se upoznavale preko mreže, zatim s nama, a nakon toga smo ih spojili. Posljednjih 12 dana živjele su zajedno bez ikakvih incidenata", objasnio je.

Dodao je da zasad nije poznato što je izazvalo napad.

"Nismo sigurni što je bio okidač. U procjenu će se uključiti stručnjaci kako bi utvrdili zašto je do toga došlo", rekao je.

Naglasio je da ovakvi slučajevi, iako rijetki, nisu nepoznati u uzgojnim programima.

"To nije izoliran slučaj. Nažalost, priroda ima svoja pravila. Naravno da nam je žao, ovo nije ni ugodna ni sretna situacija", poručio je.

Cizelj je rekao da će stručnjaci procijeniti može li mužjak u budućnosti biti spojen s drugom lavicom ili će biti isključen iz uzgojnog programa.

"To nije odluka Zoološkog vrta. Riječ je o koordiniranom međunarodnom uzgojnom programu", istaknuo je.

Dodao je da lav ostaje u Zoološkom vrtu te da se nakon događaja ponaša uobičajeno.

"Nije bilo nikakve ugroze za zaposlenike ni posjetitelje", zaključio je.