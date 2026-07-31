Potresna svjedočanstva vukovarskih branitelja stižu u Kaštela: Film o strahotama srpskih logora

U povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije "Oluja", u Kaštelima će u ponedjeljak, 3. kolovoza, biti prikazan dokumentarno-igrani film "Glavu dole, ruke na leđa".

Projekcija će se održati u dvorani Kulturnog centra u Kaštel Lukšiću s početkom u 21 sat. Film se prikazuje pod pokroviteljstvom Grada Kaštela, a u organizaciji Turističke zajednice grada Kaštela te Gradskog ogranka Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Kaštela i Kaštelanske zagore.

Potresna priča o zarobljenim braniteljima

Autor filma je hrvatski branitelj Stipo Majić Pipe, a film donosi potresnu priču o vukovarskim braniteljima koji su nakon pada Vukovara zarobljeni i odvedeni u srpske koncentracijske logore.

Kroz njihova svjedočanstva prikazuju se strahote koje su svakodnevno proživljavali, uključujući mučenja, premlaćivanja, pljačkanja i ubojstva, ali i njihova borba da u najtežim trenucima sačuvaju nadu u spas i povratak svojim obiteljima.

U Kaštela dolaze izravni akteri filma

Projekciji će nazočiti gosti iz Vukovara i izravni sudionici događaja prikazanih u filmu – Draško Čović, Vlatko Voloder, Predrag Peđa Mišić, Miroslav Josić i Tomislav Josić, kao i autor filma Stipo Majić Pipe.

Nakon projekcije govorit će o životu u logorima i najtežim trenucima koje su ondje proživjeli. Posjetitelji će imati priliku iz prve ruke čuti njihova svjedočanstva te im postaviti pitanja.

Organizatori pozivaju građane da u što većem broju dođu na projekciju i poslušaju svjedočanstva vukovarskih branitelja.