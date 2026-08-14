VIDEO Potresna svjedočanstva s požarišta: "Sve se u trenutku okrenulo, ljudi su počeli bježati"

Stanovnici područja pogođenog velikim požarom kod Omiša iza sebe imaju dramatičnu noć. Snažna bura nosila je vatru velikom brzinom, a mještani su zajedno s vatrogascima pokušavali obraniti kuće i drugu imovinu.

Stipe je cijelu noć proveo braneći svoj dom od vatrene stihije.

„Bilo je opako. Bili su teški uvjeti, jaka bura i brz požar. Bilo je to teško dovoditi pod kontrolu“, ispričao nam je.

Njegova obitelj u požaru je pretrpjela veliku materijalnu štetu. Izgorjeli su im štala i maslinik, ali i automobili njegovih sinova. Posebno je emotivna priča o tome kako su vozila ostala na mjestu dok su oni krenuli pomagati drugima.

„Ovdje su moji sinovi ostavili svoja auta koja su tu izgorjela. Moji sinovi su djelatnici HAC-a, a ujedno članovi DVD-a Omiš. Ovdje su ostavili svoje automobile da bi otišli drugima pomoći. I dok su drugima spašavali, njihova imovina je izgorjela“, kazao nam je Stipe.

„Plamen je bio sigurno visok 200 metara“

Još jedan stanovnik opisao nam je koliko se situacija brzo promijenila. U početku, kaže, ništa nije upućivalo na to da će požar poprimiti tako velike razmjere.

„U prvom momentu nije izgledalo da će biti požar ovakvih razmjera. Jednostavno, kako je vjetar nagovještavao da će sve ići u mirnom smjeru, u jednom trenutku se sve okrenulo. Plamen je bio sigurno visok 200 metara, sve se stopilo u veliku frontu, išlo je nemilosrdno i nevjerojatnom brzinom. Mještani su već bili sigurni da je sve gotovo, svi su bježali“, ispričao nam je.

Prema njegovoj procjeni, posljedice na tom dijelu požarišta su goleme.

„U ovome dijelu stradalo je sigurno devet ili deset kuća, izgorjele su u potpunosti, kao i desetak automobila. Mislim da su svi pomoćni objekti izgorjeli“, kazao je.

Nakon noći borbe s vatrom, razmjeri štete tek se zbrajaju. Iza vatrene stihije ostali su uništeni objekti, vozila i poljoprivredne površine, ali i brojna svjedočanstva stanovnika koji su u svega nekoliko trenutaka morali spašavati svoje domove i živote.

Kako mjesto izgleda sada, pogledajte u galeriji.