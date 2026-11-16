Potresna priča o glasu koji nije utihnuo: U Splitu besplatna projekcija nagrađivanog filma o Siniši Glavaševiću

Uoči Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata te Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, splitska Kinoteka Zlatna vrata organizira besplatnu projekciju dokumentarnog filma „Zaustavljeni glas”, posvećenog legendarnom ratnom izvjestitelju Siniši Glavaševiću. Projekcija će se održati u utorak, 17. studenoga, s početkom u 20:15 sati.

Riječ je o višestruko nagrađivanom dokumentarnom filmu redateljice Višnje Starešine i producenta Ivana Maloče, koji donosi potresnu priču o čovjeku čiji je glas tijekom opsade Vukovara postao simbol hrabrosti, otpora i nade.

Glas koji je tijekom opsade Vukovara davao nadu

Siniša Glavašević, legendarni ratni izvjestitelj Hrvatskog radija Vukovar, svojim je izvještavanjem ostavio neizbrisiv trag u kolektivnom sjećanju na Domovinski rat.

Njegov glas iz opkoljenog grada prenosio je vijesti o ratnoj svakodnevici, ali i poruke koje su nadilazile strah i razaranja.

Dokumentarni film „Zaustavljeni glas”, u trajanju od 91 minute, vraća gledatelje u jedno od najtežih razdoblja novije hrvatske povijesti i podsjeća na snagu riječi u trenucima kada je Vukovar prolazio kroz nezamisliva stradanja.

Film osvojio brojne nagrade i priznanja

O kvaliteti i snažnom dojmu koji je film ostavio na publiku svjedoče i brojne nagrade.

Na Danima hrvatskog filma 2011. godine osvojio je Nagradu publike, a isto priznanje dobio je i na Danima domovinskog filma 2014. godine.

Međunarodno priznanje stiglo je 2015. godine na Međunarodnom festivalu povijesnih i ratnih filmova u Varšavi, gdje je film nagrađen posebnim priznanjem, medaljom kralja Boleslava I. Hrabrog.

Iste godine na festivalu WorldFest Houston u Sjedinjenim Američkim Državama osvojio je Posebnu nagradu žirija.

Besplatna projekcija u srcu Splita

Projekcijom filma „Zaustavljeni glas” Kinoteka Zlatna vrata želi odati počast svim žrtvama Domovinskog rata te pridonijeti očuvanju sjećanja na njihovu žrtvu i hrabrost.

Film će biti prikazan u utorak, 17. studenoga 2026. godine, u 20:15 sati, u Kinoteci Zlatna vrata na adresi Dioklecijanova 7 u Splitu.

Ulaz je slobodan za sve posjetitelje.

Organizatori pozivaju građane da se pridruže zajedničkom obilježavanju Dana sjećanja i kroz ovu snažnu dokumentarnu priču još jednom odaju počast Siniši Glavaševiću i svim žrtvama Vukovara, Škabrnje i Domovinskog rata.

Više informacija o filmu dostupno je na službenoj stranici Interfilma.