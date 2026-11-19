Mihaela Periš studentica je koja uz fakultet radi, a u razgovoru s novinarom Jutarnjeg lista Dušanom Milušem prisjetila se posljednjeg susreta s bratom Kristianom, kojeg su u obitelji zvali Kike.

'Mi smo se vidjeli u nedjelju i govorio mi je kako me voli, bio je baš jako emotivan. Jako se radovao tome što će postati otac', ispričala je kroz suze.Mihaela Periš studentica je koja uz fakultet radi, a u razgovoru s novinarom Jutarnjeg lista Dušanom Milušem prisjetila se posljednjeg susreta s bratom Kristianom, kojeg su u obitelji zvali Kike.

'Mi smo se vidjeli u nedjelju i govorio mi je kako me voli, bio je baš jako emotivan. Jako se radovao tome što će postati otac', ispričala je kroz suze.

Samo nekoliko dana poslije obitelj je primila vijest koja im je promijenila život.

Mihaela kaže da joj je majka tijekom srijede, 21. listopada, rekla da je Kristian odvezen u bolnicu i da će ga ondje vjerojatno zadržati. No poslije ju je Kristian nazvao s mobitela jednog medicinskog tehničara i rekao da postoji mogućnost da ga puste kući te da će netko morati doći po njega.

'U 23.14 nazvala me mama i rekla da Kristiana više nema. A njoj je to javila Kristianova zaručnica', prisjetila se.

Mihaelin zaručnik potom je nju i roditelje odvezao u Jankomir, gdje su već bili Kristianova zaručnica i njezini roditelji. Na ulazu u bolnicu dočekali su ih uplakana medicinska sestra i portir, a ubrzo je stigla i liječnica Silvana Jelavić.

Prema Mihaelinim riječima, liječnica je obitelji objasnila da je Kristian bio izrazito agresivan, da je trgao odjeću i da su ga medicinski tehničari pokušavali smiriti. Nakon što je primio lijek za smirenje, kako im je rečeno, prestao je disati.

Obitelji je takvo objašnjenje bilo teško prihvatiti.

'Pa kako je to moguće, on je bio fizički zdrav, ne može dečku od 32 godine samo tako stati srce od lijekova za smirenje', pitala je Kristianova majka.

Obitelj je zatražila da vidi njegovo tijelo, ali im je, prema Mihaelinu iskazu, isprva rečeno da to nije moguće jer se nalazi u sobi s drugim pacijentima. Tek nakon što je Mihaela nazvala sestru koja je liječnica i koja je potom razgovarala s bolničkom liječnicom, dopušteno im je da vide Kristiana.

Mihaela je detaljno opisala trenutak kada su ušli u sobu. Kristian je, kaže, ležao na krevetu prekriven plahtom, odjeven samo u pelenu.

'Kad smo mi došli u sobu na prvom katu, maknula sam plahtu kojom je bio pokriven. Tata je odmah rekao: Oni su njega ugušili', ispričala je.

Kaže da je na bratovu tijelu primijetila ozljede koje su je dodatno uznemirile.

'Pitala sam zašto Kristian ima ranice ispod usta, zašto ima krv u zubima. I otiske na vratu od gušenja, ogromne.'

Prema njezinim riječima, liječnica Jelavić odgovorila je da su tragovi posljedica intubacije.

Mihaela se prisjetila i majčine reakcije.

'Mama je govorila: Vi ste njega ubili! Nećete proći nekažnjeno. Vi ste ubili mog 32-godišnjeg sina', ispričala je Mihaela Periš za Jutarnji list.

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