Potresan oproštaj splitske škole od Bepa (19). Izgubio je bitku s teškom bolešću

Turističko-ugostiteljska škola u Splitu oprostila se dirljivom porukom od svog bivšeg učenika Bepa Vučka, koji je preminuo u 19. godini života nakon duge i teške bolesti.

Vijest o njegovoj smrti duboko je potresla njegove nekadašnje kolege iz razreda, profesore i djelatnike škole, koji su se od mladića oprostili emotivnim riječima, ističući njegovu hrabrost, dobrotu i vedar duh.

U objavi su naveli kako je Bepo, unatoč teškoj životnoj borbi, svakodnevno zračio osmijehom, vjerom i nadom te svojim primjerom pokazivao što znači ustrajati i kada je najteže.

"Bio je mnogo više od učenika. Bio je prijatelj, uzor i podsjetnik da su najveće životne vrijednosti ljubav, dobrota, zajedništvo i zahvalnost za svaki novi dan", poručili su iz škole.

Istaknuli su kako ih je svojim životom naučio lekciju koju, kako kažu, nijedna učionica ne može prenijeti – da se veličina čovjeka ne mjeri brojem godina, nego snagom srca i tragom koji ostavlja u životima drugih.

Posebne riječi sućuti uputili su njegovoj obitelji, naglasivši da u ovim teškim trenucima dijele njihovu bol.

"Hvala ti što si nas naučio kako se voli život, kako se bori bez odustajanja i kako se i u najtežim trenucima može ostati čovjek velikog srca. Zauvijek ćeš živjeti u našim mislima, uspomenama i srcima", poručili su na kraju oproštaja njegovi prijatelji i nastavnici iz Turističko-ugostiteljske škole Split.