Potresan apel Splićanke uoči Nove godine zbog petardi i straha koji ostavljaju za sobom: "Pomozi mi, Splite, da se ne sramim biti tvoje dite"

Dok se grad polako puni blagdanskim svjetlima, a odbrojavanje do Nove godine tek treba početi, u Splitu se već danima čuju petarde. Za neke je to bezazlena zabava, no za mnoge druge kao što su djeca, ratni veterani i vlasnici kućnih ljubimaca to su trenuci straha, stresa i boli.

Jedna Splićanka odlučila je progovoriti iz osobnog iskustva koje i nakon šest godina ne prestaje boljeti. Izgubila je člana obitelji – svog psa – zbog pucnjave petardama. Uputila je otvoreno, iskreno i duboko emotivno pismo svome gradu, moleći za razum, obzir i ono najvažnije: malo tišine i ljudskosti u danima koji bi trebali biti ispunjeni radošću.

Njezine riječi prenosimo u cijelosti:

"Splite moj... Javljan se ka neko ko je prije 6 godina izgubia pasa... Ne, naša Rubi nije bila pas - bila je clan familije. Umrla je od SRCANOG UDARA UZROKOVANOG PETARDAMA!

Splite dragi, danas je 27.12., ni blizu Nove Godine i molin te grade moj najlipji na svitu:

Pusti nas vlasnike pasa da u miru prošetamo svoje clanove familije.

Pusti nas da sa dicon, koja su zgrožena pucnjavon, odemo u miru vanka.

Pusti ljude koji su prošli rat da otvore prozore bez straha da će ih pucanj vratit na misto koje ne žele vise nikad posjetit.

Kvragu, pusti i one mačke, koje ja prva ne volin najviše na svitu, da se kreću u miru po noći.

Roditelji, objasnite dici da pucanj petarde nije zabavan vec da jednu nevinu životinju može koštat života. Jedno nevino dite može ostat bez prsta ili nedajtibože bez cile sake. Jedan čovik koji je bia u ratu može se vratit na bojište u svojoj glavi iako to ne želi...

Dico draga... Ako morate bas pucat (a ne morate, ima iljadu drugih načina za zabavit se), ostavite to MOLIN VAS za 31.12. iza 20 sati, da u miru prošetamo pase, stavimo dicu (bebe pogotovo) leć i osiguramo se da ih ništa ne straši.

Dragi moj i najlipji grade na svitu - amo pokazat svima da smo bolji od pucanja i da nismo uvik najgori, kako nan lipe etikete. Amo udrit onaj pravi DALMATINSKI dišpet i poštovat druge oko sebe pa kad nan krenu zalipit etiketu - neće imat ništa grubo za reć!

Pomozi mi Splite da se ne sramin bit tvoje dite nego da buden ponosna Splite - ča san tvoje dite!" poručila je u grupi Split i oko Splita.