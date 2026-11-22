U nedjelju, 22. studenoga, u 14.37 sati zabilježen je potres magnitude 1,9 prema Richteru, izvijestio je Euro-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Prema dostupnim podacima, epicentar potresa nalazio se 13 kilometara južno od Velike Gorice, odnosno približno 25 kilometara jugoistočno od Zagreba, na dubini od 29 kilometara.

🔔#Earthquake (#potres) M1.9 occurred 25 km S of Zagreb - Centar (#Croatia) 5 min ago (local time 14:37:35). More info at:

📱https://t.co/QMSpuj6Z2H

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🖥https://t.co/tTu8j9lK5C https://t.co/vQDopDwqly — EMSC (@LastQuake) November 22, 2026

Građani opisali što su doživjeli

Iako je riječ o slabijem potresu, podrhtavanje su osjetili pojedini stanovnici Petrinje, koji su svoja iskustva podijelili na stranicama EMSC-a.

"Petrinja, kratka trešnja", napisao je jedan stanovnik.

Drugi je opisao nešto neugodnije iskustvo.

"Petrinja, jaka tutnjava kroz cijelu kuću. Pas i mačke se jako uplašile", stoji u jednoj poruci.

Potres je, prema prvim seizmološkim podacima, bio slabijeg intenziteta, no očito dovoljno primjetan da uznemiri dio stanovnika.