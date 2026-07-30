Potres zatresao Sisak i okolicu: "Čula se snažna tutnjava, sve je zvonilo po stanu"

Potres magnitude 3,6 zatresao je rano jutros područje Siska i Petrinje, a podrhtavanje tla osjetili su i stanovnici Zagreba, Kutine, Dugog Sela te drugih mjesta u središnjoj Hrvatskoj. Potres je zabilježen u 6.29 sati po lokalnom vremenu, a epicentar je bio šest kilometara jugoistočno od Siska, odnosno 56 kilometara jugoistočno od Zagreba. Hipocentar potresa bio je na dubini od devet kilometara.

"Jaka trešnja, dva udara i snažna tutnjava"

Brojni građani svega nekoliko minuta nakon potresa opisali su što su osjetili. Najviše dojava stiglo je sa šireg sisačkog područja, gdje se, prema njihovim riječima, čula snažna tutnjava, nakon koje je uslijedilo jako podrhtavanje. "Tutnjava i jaka trešnja. Sve je zvonilo po stanu", opisao je stanovnik Žabnog, mjesta udaljenog desetak kilometara od epicentra.

Iz centra Siska javili su da je trešnja bila jaka, dok je jedan stanovnik Mošćenice naveo da je potres "dodutnjao", nakon čega se začuo veliki prasak. "Jako je treslo i držalo desetak sekundi. Nakon toga još se osjećalo kako tutnjava odlazi", napisao je.

Pojedini građani iz Žabnog naveli su da su osjetili dva udara, dok su stanovnici Petrinje poručili da je potres "dobro stresao". U Maloj Gorici i Brestu kod Petrinje također je zabilježeno snažnije podrhtavanje.

Osjetio se i u Zagrebu, Kutini i Dugom Selu

Podrhtavanje se osjetilo i na širem području. Stanovnici Kutine prijavili su lagani udarac, dok su građani Dugog Sela i Brckovljana osjetili lagano ljuljanje kreveta. Potres su osjetili i stanovnici Zagreba, posebno na području Kozjaka, Dubrave i Podsljemena. Jedan građanin naveo je da je osjetio laganu vibraciju te da je na podrhtavanje reagirao i njegov pas.

U Repušnici se tresao krevet, dok su stanovnici Ribnice prijavili tutnjavu i škripanje krovnih greda. Zasad nema informacija o ozlijeđenima ni materijalnoj šteti.