POTRES ZATRESAO PODRUČJE DALMACIJE I HERCEGOVINE Ljudi se masovno javljaju! Epicentar u blizini Imotskog...

Danas oko 10 sati i 30 minuta potres je zatresao područje Dalmacije i Hercegovine. Brojni čitatelji javljaju nam da su osjetili podrhtavanje.

Kako doznajemo, potres se osjetio u Splitu, Omišu, Pločama, Metkoviću, Veloj Luci, Čapljini, Metkoviću, Mostaru, Imotskom, Sinju, Makarskoj...

"Tresao se ormar",

"Bilo je gadno",

"Lagano se osjetilo",

"Tresao se krevet",

"Treslo se, nije bilo ugodno", samo su neki od brojnih komentara Dalmacija Danas čitatelja iz Dalmacije i Hercegovine.

