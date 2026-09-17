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POTRES ZATRESAO HRVATSKU „Prvo se čuo zvuk, pa vibracija“

Osjetilo se podrhtavanje tla

Potres je u četvrtak prijepodne zatresao područje Hrvatske.

Prema preliminarnim podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), potres magnitude 3,3 zabilježen je u 10:47 sati, a epicentar je lociran oko 26 kilometara jugozapadno od Ogulina.

Za sada čekamo detaljnije podatke hrvatske Seizmološke službe o ovom potresu. Služba putem mreže seizmografa kontinuirano prati podrhtavanja tla na području Hrvatske.


 

Nedugo nakon potresa počele su stizati i prve reakcije građana koji su osjetili podrhtavanje. Prema njihovim opisima, potres je bio kratak, ali popraćen izraženom tutnjavom i udarom.

„Dobro se zatreslo“, navodi jedan od svjedoka.

„Čuo se glasan zvuk, trajalo je par sekundi“, opisuje drugi, dok jedan građanin navodi: „Prvo se čuo zvuk pa vibracija.“

Još jedan svjedok opisao je potres riječima: „Tutnjava od dvije sekunde, a zatim jaki udar.“

Riječ je o subjektivnim doživljajima građana, koji se mogu razlikovati ovisno o udaljenosti od epicentra i lokaciji na kojoj su se nalazili.

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