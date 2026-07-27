Potres zatresao Hercegovinu, osjetio se i u dijelovima Dalmacije: "Luster se ljuljao, bio je kratak, ali snažan"

Potres magnitude 3,1 pogodio je u ponedjeljak poslijepodne područje Bosne i Hercegovine, a podrhtavanje se osjetilo i na krajnjem jugu Hrvatske.

Prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), potres je zabilježen u 14 sati po lokalnom vremenu. Epicentar je bio osam kilometara jugoistočno od Stoca, odnosno 39 kilometara jugoistočno od Mostara, na dubini od približno šest kilometara.

Podrhtavanje tla osjetili su brojni građani na dalmatinskom području, posebice u Dubrovniku, Mokošici i Čibači.

Prema njihovim komentarima, potres je trajao svega nekoliko sekundi, ali je bio jasno primjetan.

"Luster se zaljuljao", "Kratko se zatreslo", "Lagano je zadrmalo" i "Bio je kratak, ali se osjetio snažan udarac", samo su neke od reakcija građana.

Potres se osjetio i u Stocu te Trebinju, gdje su stanovnici također prijavili kratko ljuljanje i podrhtavanje tla.