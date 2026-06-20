Potres zatresao Grčku

Potres magnitude 5,8 zabilježen je danas u širem području Krete u Grčkoj, prema podacima prikazanima u aplikaciji za praćenje potresa.
Potres se dogodio oko 11 sati i 40 minuta. Epicentar je bio na koordinatama 34.588 N, 24.1416 E, oko 123 kilometra jugozapadno od Irákleiona te 84 kilometra jugozapadno od Moíresa.
🔔#Earthquake (#σεισμός) M5.8 occurred 78 km SW of #Tympáki (#Greece) 4 min ago (local time 12:37:25). More info at:
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/YjJCyzYHID
🖥https://t.co/qeKuTx0xhJ pic.twitter.com/W4qBDe9pq9
— EMSC (@LastQuake) June 20, 2026
Potres na dubini od 26 kilometara
Prema prikazanim informacijama, potres se dogodio na dubini od 26 kilometara. Aplikacija navodi i da je epicentar bio udaljen 1.192 kilometra od lokacije korisnika.
#Earthquake 78 km SW of #Tympáki (#Greece) 4 min ago (local time 12:37:25). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience:
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/YjJCyzYHID pic.twitter.com/8WPK0Gpuan
— EMSC (@LastQuake) June 20, 2026
Prve dojave građana
U aplikaciji je u trenutku snimke bilo objavljeno 13 komentara korisnika. Jedna od dojava stigla je iz mjesta Ágioi Theódoroi u Grčkoj, udaljenog oko 119 kilometara od epicentra, gdje je korisnik naveo da se osjetilo manje podrhtavanje.
#Earthquake (#σεισμός) possibly felt 29 sec ago in #Greece. Felt it? Tell us via:
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/fYZhj2ztia
— EMSC (@LastQuake) June 20, 2026