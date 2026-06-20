Potres zatresao Grčku

Potres magnitude 5,8 zabilježen je danas u širem području Krete u Grčkoj, prema podacima prikazanima u aplikaciji za praćenje potresa.

Potres se dogodio oko 11 sati i 40 minuta. Epicentar je bio na koordinatama 34.588 N, 24.1416 E, oko 123 kilometra jugozapadno od Irákleiona te 84 kilometra jugozapadno od Moíresa.

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Potres na dubini od 26 kilometara

Prema prikazanim informacijama, potres se dogodio na dubini od 26 kilometara. Aplikacija navodi i da je epicentar bio udaljen 1.192 kilometra od lokacije korisnika.

#Earthquake 78 km SW of #Tympáki (#Greece) 4 min ago (local time 12:37:25). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyewitnesses. Share your experience:

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Prve dojave građana

U aplikaciji je u trenutku snimke bilo objavljeno 13 komentara korisnika. Jedna od dojava stigla je iz mjesta Ágioi Theódoroi u Grčkoj, udaljenog oko 119 kilometara od epicentra, gdje je korisnik naveo da se osjetilo manje podrhtavanje.