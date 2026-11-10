Potres zatresao Crnu Goru, osjetio se i u Dalmaciji

Potres magnitude 3,6 prema Richteru zabilježen je u utorak u 20.17 sati na području Crne Gore, a podrhtavanje tla osjetili su i stanovnici dubrovačkog područja.

Prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar potresa nalazio se 78 kilometara sjeverozapadno od Podgorice te 24 kilometra sjeveroistočno od Bileće.

Podrhtavanje osjetili i stanovnici dubrovačkog područja

Iako je epicentar bio na području Crne Gore, potres se osjetio i na krajnjem jugu Hrvatske.

Čitatelji nam javljaju da je podrhtavanje bilo kratkotrajno te da nije izazvalo veću uznemirenost.

„Nije bilo ništa strašno, kratko je trajalo”, opisuju nam stanovnici koji su osjetili potres.

Zasad nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti.