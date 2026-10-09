Potres u UFC-u: Aktualni prvak prijeti odlaskom, bijesan zbog milijuna koje zarađuje McGregor

Sean Strickland, aktualni UFC-ov prvak middleweight kategorije, sve ozbiljnije razmišlja o odlasku iz organizacije zbog nezadovoljstva zaradom. Američki borac smatra da je razlika između honorara najvećih zvijezda i ostatka boraca prevelika, a kao jedan od primjera izdvojio je Conora McGregora, piše Net.hr.

Strickland je svoje nezadovoljstvo iznio u srijedu na društvenim mrežama. Pritom je dao naslutiti da bi se mogao odreći šampionskog pojasa, prijeći u polutešku kategoriju i odraditi preostale borbe iz ugovora s UFC-om. Nakon toga razmotrio bi mogućnost boksačkog meča protiv Jakea Paula.

„Moram biti iskren, ako se stvari u UFC-u ne promijene, pomalo mi je dosta svega. McGregor zaradi 30 milijuna za borbu koja traje 30 sekundi, a nama ne žele isplatiti ni djelić tog iznosa”, napisao je Strickland na društvenoj mreži X. Tridesetpetogodišnji Amerikanac ponovno je osvojio naslov prvaka srednje kategorije 9. svibnja, kada je podijeljenom sudačkom odlukom svladao dotad neporaženog Khamzata Chimaeva na priredbi UFC 328.

Ipak, datum prve obrane naslova još nije dogovoren. Među mogućim protivnicima spominjao se Nassourdine Imavov, s kojim bi se Strickland mogao boriti do kraja godine, no prema dostupnim izvještajima Amerikanac je odbio tu mogućnost. Već se ranije spominjalo da su financijski uvjeti jedna od glavnih prepreka u pregovorima. Strickland je u zasebnoj objavi dodatno pojasnio o kakvom potezu razmišlja. Prema njegovim riječima, odricanje od pojasa, prelazak u kategoriju do 93 kilograma i brzo odrađivanje ostatka ugovora kako bi mogao boksati protiv Paula postaju sve privlačnija opcija.

Na Stricklandove izjave reagirao je i Jake Paul, koji ga je putem društvenih mreža pozvao da se javi njegovoj promotorskoj kući Most Valuable Promotions kada postane slobodan borac.

Amerikanac je pritom spomenuo i Conora Benna, za kojeg se izvještavalo da je sa Zuffa Boxingom dogovorio ugovor vrijedan 15 milijuna dolara za jednu borbu. Takvi iznosi dodatno su potaknuli raspravu o tome koliko borci mogu zaraditi izvan UFC-a u usporedbi s uvjetima koje im nudi najveća svjetska MMA organizacija.

Strickland je i ranije kritizirao UFC-ov sustav isplata, iako se često opisivao kao borac odan organizaciji. Zasad nije poznato koliko mu je borbi ostalo prema aktualnom ugovoru, pa nije jasno koliko bi brzo mogao postati slobodan za pregovore s drugim promotorima. Njegove izjave zasad ne znače da je odluka o odlasku donesena, ali jasno pokazuju da financijski uvjeti mogu ozbiljno utjecati na budućnost aktualnog prvaka.