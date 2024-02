POTRES U SPLITSKOM ZAVODU Novaković podnijela ostavku nakon podrške Upravnog vijeća! Na pitanje kako se ugovaraju poslovi stručnih analiza samo formalno odgovoreno

Janja Novaković bila je jučer u Splitu jedna od najtraženijih osoba. No, kako saznajemo, nije se javljala na mobitel ni svojim kolegama, ljudima od struke. Svatko od njih bi je pitao: Zašto?

Dala je ostavku na mjesto ravnateljice Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Grada Splita nakon nešto više od godinu dana stolovanja. Od kolokvijalnog splitskog Zavoda za urbanizam nije se odmah puno očekivalo jer je tek startao, a želje su bile velike. Tražila se renesansa, popunjavanje intelektualne praznine koju je ostavio Urbanistički zavod Dalmacije, splitski think tank urbanista i arhitekata, neslavno pometen 90-tih od... zar je to važno?

Podsjetimo, splitska arhitektica i urbanistica, aktivna članica Društva arhitekata Splita dužnost ravnateljice Javne ustanove Zavoda za prostorno uređenje Grada Splita obnašala je od 1. veljače 2023.

Nova vlast, novi GUP

Danas: Hoćemo Novi GUP!!! Tražili su političari. Nova vlast, novi GUP. Tako logično.

- Znate, Split do sada nije imao urbanističku politiku, nevjerojatno, ali je tako - kazao je Puljak na konferenciji za novinare prije nekih dvije godine i obećao novi GUP za 5 godina. Split je od tog dana formalno dobio urbanističku politiku za razdoblje od 2021. - 2026. godine.

Javnim natječajem Novaković je izabrana 1. veljače 2023., a još troje tek u kolovozu. Do tada je kao vršitelj dužnosti ravnatelja u sudskom registru egzistirao Dražen Pejković. To troje su još na probnom radu, a na internet stranicama Grada, Zavoda među tvrtkama i ustanovama - nema.

Podrška ravnateljici

Na prvoj sjednici u ovoj godini Upravno vijeće Zavoda, čiji je predsjednik resorni pročelnik za urbanizam i izgradnju Teo Vojković 9. siječnja 2024. daje se podrška ravnateljici:

Točka 2.

Financijski plan za 2024. s projekcijama za 2025. i 2026. se jednoglasno usvaja.

Točka 3.

Ravnateljica je podnijela izvještaj o statusu izrade izmjena i dopuna PPUGS-a i GUP-a Grada Splita. Nakon rasprave u kojoj su sudjelovali svi članovi Upravnog vijeća zaključeno je da ravnateljica ima podršku Upravnog vijeća.

Zavod je inače osnovan 2007. godine odlukom Gradskog vijeća:

“Zavod obavlja stručno analitičke poslove iz područja prostornog uređenja, izrađuje i priprema studije,

podloge i podatke potrebne za izradu prostorno-planske dokumentacije.

Izrađuje prostorne planove uređenja, generalni urbanistički plan i prati provedbu dokumenata prostornog uređenja koji se primjenjuju unutar teritorija Grada Splita. Uključuje javnost i dionike u izradu izvješća stanja u prostoru i izrađuje izvješće o stanju u prostoru. Priprema polazišta za izradu odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja te izrađuje urbanističke planove uređenja, provodi natječaje svih vrsta i razina te obavlja i druge poslove prostornog uređenja, ako mu izradu tih dokumenata odnosno obavljanje tih poslova povjeri Gradonačelnik/Gradsko vijeće.”

Kvalitetan uvid

Splitska arhitektica Mariana Bucat poslala je pitanje Janji Novaković na godišnjicu ravnanja Zavodom:

- Koji su kriteriji odabira, osim najmanje cijene, izvođača prilikom ugovaranja poslova stručnih analiza prostorno - planske dokumentacije putem jednostavnih i drugih javnih nabava, a imajući u vidu kako se radi o poslovima iz djelokruga Zavoda za prostorno uređenje Grada Splita, dalje Zavoda.

"Postupanja Upravnog odjela za urbanizam i izgradnju, u segmentu prostornog uređenja temelji se na Urbanističkoj politici Grada Splita 2030. Obzirom je djelovanje Zavoda trenutno u fazi postizanja pune funkcionalnosti s fokusom na izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Splita i Generalnog urbanističkog plana Splita, segment Urbanističke politike koji se odnosi na analizu važećih planskih dokumenata detaljnije razine, provodi Odsjek za prostorno planiranje u suradnji s Društvom arhitekata Splita.

Provedba analiza koje su u tijeku, fokusirane su na utvrđivanje usklađenosti planske dokumentacije, u kontekstu nedavnih promjena zakonodavnog okvira koji se odnosi na prostorno uređenje, ali i činjenice da je velika većina tih planova izrađena u vremenu koje je bitno različito od vremena u kojemu su ti planovi u primjeni (legalizacija, prometnice i infrastruktura, zahtjevi mjesnih odbora, gradskih kotara, građana i sl.). Smatramo da će ovakav pristup ubuduće biti poželjna praksa i na razini široj od lokalne, s obzirom da projektantski uredi koji djeluju na ciljanim područjima imaju kvalitetan uvid u funkcionalnost prostornih planova detaljnije razine", odgovorio joj je pročelnik Teo Vojković.

"Formalno sam odgovor dobila, ali sadržajno ne", kratko nam je komentirala Bucat.

Izbačaj

Upravno vijeće je na 2. sjednici održanoj dana 25. siječnja 2024. godine, čiji sadržaj nije objavljen na stranicama Zavoda tj. Grada, promijenilo statut i izbacilo osnivača Zavoda - Gradsko vijeće - i sad 9. točka glasi:

"Zavod obavlja djelatnost na temelju godišnjeg plana i programa rada kojeg donosi Upravno vijeće na prijedlog

Ravnatelja uz suglasnost Gradonačelnika."

Za sutra se očekuje sjednica Upravnog vijeća i odluka o raspisivanju natječaja za novog čelnika Zavoda za urbanizam. Čime će se baviti novi čelnik? Plan za ovu godinu postoji. Zaposlit će se tri nove osobe, prostorni planeri i stručnih savjetnici iz područja infrastrukturnih sustava. Prije toga treba im naći prostor i dovest ga u funkcionalno stanje, nabaviti radne stanice, velike monitore, licence za softver. Do tada, do proljeća, iza proljeća, prije godišnjih, iza godišnjih... otvoren je put za vanjske suradnje, analitiku... nabave male, žurne... Zar je to važno?