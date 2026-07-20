Potres u SDP-u: Istaknuti član nakon gotovo 20 godina napustio stranku i poručio: "Moja voljena stranka krenula je drugim putem"

Istaknuti SDP-ovac Branko Kolarić objavio je da nakon gotovo dva desetljeća napušta Socijaldemokratsku partiju Hrvatske. O svojoj odluci izvijestio je prijatelje i stranačke kolege, a javno je podijelio i pismo koje je uputio predsjedniku te potpredsjednicima SDP-a. Kolarić je poručio da odluku nije donio lako te je zahvalio svim članovima s kojima je tijekom godina surađivao.

"Dragi prijatelji i kolege iz SDP-a, danas sam donio tešku odluku koju želim podijeliti s vama. S današnjim danom napuštam našu stranku koju smo zajedno gradili gotovo dvadeset godina", napisao je Kolarić. U oproštajnoj poruci zahvalio je stranačkim kolegama na podršci, zajedničkim uspjesima te svim lijepim, ali i teškim trenucima koje su zajedno prošli.

"Hvala vam na podršci, na svim lijepim i ponekim teškim trenucima te na svim uspjesima koje smo zajednički postigli. Ostajem uvijek tu za vas", poručio je. Potom je objavio sadržaj pisma koje je poslao vodstvu SDP-a, u kojem je detaljnije obrazložio razloge svojeg odlaska.

"Više ne vjerujemo u iste ideje"

Kolarić je naveo da je član SDP-a postao jer su on i stranka vjerovali u iste vrijednosti – slobodu mišljenja, solidarnost i međusobno poštovanje. Međutim, smatra da je stranka s vremenom krenula drugim smjerom.

"Moja voljena stranka krenula je nekim drugim putem i ona i ja više ne vjerujemo u iste ideje. Ja sam sebi ostao isti: nastavio sam vjerovati da će stranka poduprijeti moj trud da ostvarim dobre zamisli", napisao je.

Prozvao stanje u zagrebačkoj organizaciji

Posebno se osvrnuo na događanja unutar zagrebačke organizacije SDP-a, tvrdeći da se posljednjih godina događaju procesi koji ozbiljno urušavaju demokratski karakter stranke. "Vjerovao sam da je potrebno tek pričekati neko vrijeme pa da se vratimo na put dijaloga, uključenosti i uvažavanja. Toliko sam dugo pripadao našoj zajednici da sam odbijao pristati na to da se sam isključim, čak i na očite znakove da se to zapravo od mene očekuje", naveo je Kolarić.

Dodao je kako više ne može biti dio, kako je istaknuo, "nestajanja i erozije u kojoj se stranka našla".

Nakon 19 godina odlazi sa sjetom i ljubavlju

Unatoč kritikama koje je uputio stranačkom vodstvu, Kolarić je naglasio da gotovo dva desetljeća provedena u SDP-u ne smatra pogreškom. "Bez obzira na sve, ne mogu na devetnaest godina zajedničkog puta gledati kao na grešku, iako ovo što se sada događa zaista smatram greškom. Svejedno, presretan sam zbog puta koji smo zajedno prošli i odlazim sa sjetom i ljubavlju", zaključio je Branko Kolarić.