Potres u Oružanim snagama BiH: 37 pripadnika pod sankcijama zbog veličanja Mladića, dvojica dobila otkaz

Ministar obrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez potpisao je odluku o raskidu ugovora za još dvojicu pripadnika Oružanih snaga BiH zbog veličanja pravomoćno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Riječ je o dvojici vojnika koji su nedavno primljeni u službu, a u četvrtak im je prestao radni odnos.

Slučaj je dio šireg postupka koji obuhvaća ukupno 37 pripadnika Oružanih snaga BiH prijavljenih zbog aktivnosti povezanih s veličanjem Mladića. Prema Helezovim navodima, za deset prijavljenih utvrđeni su elementi za daljnje postupanje pravosudnih institucija, a predmeti su proslijeđeni Tužiteljstvu BiH.

Helez je nakon odluke poručio kako unutar Oružanih snaga neće tolerirati veličanje osoba pravomoćno osuđenih za ratne zločine.

„Želim biti potpuno jasan: dok sam ja ministar obrane Bosne i Hercegovine, u Oružanim snagama BiH neće biti tolerancije za veličanje ratnih zločinaca“, poručio je Helez.

Dodao je kako će se status ostalih prijavljenih pripadnika rješavati nakon odluka nadležnih pravosudnih institucija.

Odluka je izazvala i političke reakcije u Republici Srpskoj. Predsjednik Vlade RS-a Savo Minić ocijenio je postupanje ministra kao progon Srba iz Oružanih snaga BiH te optužio Heleza za širenje mržnje prema srpskom narodu. Riječ je o Minićevoj političkoj ocjeni odluke.

Ratko Mladić bio je pravomoćno osuđen na doživotni zatvor za genocid u Srebrenici te progon, istrebljenje, ubojstva, deportacije, prisilno premještanje i druge zločine počinjene tijekom rata u Bosni i Hercegovini.