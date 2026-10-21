Potres u Domovinskom pokretu: Traže smjenu svog državnog tajnika jer je podržao policiju nakon Penavina napada

Domovinski pokret zatražio je smjenu Tomislava Bilandžića, državnog tajnika u Ministarstvu unutarnjih poslova koji je na tu funkciju imenovan upravo kao kadar DP-a. Razlog je njegova javna podrška policiji nakon što je predsjednik stranke Ivan Penava napao MUP zbog postupanja prema pripadnicima Torcide osumnjičenima za nacističke i antisemitske ispade u Splitu.

Prema informacijama Večernjeg lista, DP je zahtjev za Bilandžićevim razrješenjem iznio danas na sastanku vladajuće koalicije, koji je počeo u 14 sati. Time je sukob oko policijskog postupanja prerastao u kadrovski spor između HDZ-a i njegova koalicijskog partnera.

Državni tajnik DP-a stao uz policiju, a ne uz Penavu

Bilandžić je danas javno podržao policiju, što je Index već objavio. Na Facebooku je uz svoju fotografiju u policijskoj uniformi i fotografiju spomen-značke objavio poruku u kojoj je jasno dao do znanja na čijoj je strani.

"Kao umirovljeni dugogodišnji djelatnik i rukovoditelj u hrvatskoj policiji, danas kao državni tajnik Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, dajem punu i bezrezervnu podršku u radu hrvatskoj policiji", napisao je Bilandžić.

Njegova izjava posebno je odjeknula jer dolazi od dužnosnika stranke čiji je predsjednik samo dan ranije javno prozvao upravo instituciju u kojoj Bilandžić obnaša dužnost.

Bilandžićev stav ujedno je u skladu s onim što je o slučaju govorio njegov nadređeni, HDZ-ov ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je odbacio Penavine kritike i branio policijsko postupanje.

Penava napao MUP zbog potrage za torcidašima

Podsjetimo, Penava je jučer u Splitu održao konferenciju za novinare na kojoj je optužio MUP i medije za stvaranje hajke protiv Torcide.

Iako je osudio veličanje nacizma, fašizma i ustaštva, najveći dio konferencije posvetio je kritiziranju policije i medijskog izvještavanja o događajima u Splitu.

Posebno mu je zasmetala policijska objava fotografija osumnjičenih torcidaša za kojima se tragalo zbog sumnje na javno poticanje na nasilje i mržnju.

"Tko je pokrenuo ovu hajku i harangu? Što je iduće za očekivati, katran i perje?" pitao je Penava.

Povod policijskoj istrazi bili su događaji od 15. listopada, kada su tijekom navijačkog kortea uoči utakmice Hajduka i Ajaxa u Splitu odjekivali nacistički i antisemitski povici. Među ostalim, navijači su zazivali Adolfa Hitlera, Auschwitz i nasilje nad Židovima te pjevali uvredljive stihove o Ani Frank.

Policija je zbog sumnje na javno poticanje na nasilje i mržnju pokrenula kriminalistička istraživanja protiv više osoba, a dio osumnjičenih završio je u istražnom zatvoru.

Božinović branio policiju, Plenković pokušao smiriti sukob

Božinović je na Penavine kritike odgovorio da policija postupa u skladu sa zakonom. Objasnio je i da su fotografije objavljene kako bi se pronašlo osumnjičene koji su bili nedostupni policiji, a ne osobe koje su već uhićene ili su se same predale.

Premijer Andrej Plenković jučer je pokušao ublažiti razlike između koalicijskih partnera. Rekao je da Penavu na određeni politički način može razumjeti, ali je istodobno naglasio da policija samostalno radi svoj posao, u koordinaciji s državnim odvjetništvom.

Plenković je također osudio povike iz Splita, poručivši da takvo ponašanje šteti nogometu, Hajduku, Splitu, Hrvatskoj i samoj Torcidi.

Unatoč premijerovu nastojanju da smiri politički sukob, DP je sada zatražio odlazak dužnosnika koji je javno podržao policiju.

DP i HDZ sukobili se i oko proračuna

Prema pisanju Večernjeg lista, nesuglasice između koalicijskih partnera ne odnose se samo na Bilandžića.

Domovinski pokret podnio je i više amandmana na rebalans državnog proračuna, o kojem danas raspravlja Sabor. U stranci se neslužbeno može čuti da Plenković već danima odgađa sastanak na kojem bi se razgovaralo o njihovim proračunskim zahtjevima.

Penava je tako zatražio nešto manje od 700.000 eura za proširenje marine u Vukovaru, a sredstva bi osigurao smanjivanjem proračuna Operativno-tehničkog centra za nadzor telekomunikacija.

DP traži i dodatna sredstva za pojedine poljoprivredne programe te župu svetih Petra i Pavla u Gvozdu. Dio novca predlaže uzeti iz proračuna Ministarstva kulture i medija, Državnog zavoda za statistiku i drugih institucija.

Hoće li HDZ pristati na smjenu?

Zahtjev za Bilandžićevim odlaskom otvara i pitanje kako će reagirati HDZ. Riječ je o državnom tajniku koji je imenovan u okviru koalicijske podjele dužnosti, ali koji je javno podržao rad policije i ministra Božinovića.

U vladajućoj koaliciji dosad je vrijedilo nepisano pravilo da stranke samostalno odlučuju o dužnosnicima koji pripadaju njihovoj kadrovskoj kvoti.

Zasad nema potvrde da je HDZ pristao na Bilandžićevo razrješenje.

DP-ov zahtjev tako je otvorio novi sukob u vladajućoj koaliciji, u kojem stranka Ivana Penave traži smjenu vlastitog državnog tajnika zato što je stao u obranu policije koju je njezin predsjednik javno napao.