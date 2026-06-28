Potres u Dalmaciji: "Podrhtavanje i buka poput eksplozije"

Stanovnike Zadra i šire zadarske okolice u nedjelju prijepodne uznemirila je kratka, ali vrlo jasna tutnjava praćena podrhtavanjem tla i vibracijama. Prema prvim dojavama građana na stranici EMSC-a, događaj je zabilježen oko 11:25 sati po hrvatskom vremenu.

Ubrzo nakon toga se javila i Hrvatska seizmološka služba koja je potvrdila da 28. lipnja 2026. godine u 11 sati i 25 minuta Seizmološka služba zabilježila je slab potres s epicentrom 13 km istočno od Zadra.

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Magnituda potresa iznosila je 2.4 prema Richteru, a intenzitet u epicentru iznosio je III stupnja EMS ljestvice.

“Kao eksplozija”, “grmljavina”, “dva udara zaredom”

Prema dojavama koje su građani ostavljali na EMSC-u, najviše prijava stiglo je iz Zadra, ali i iz okolnih mjesta poput Crnog, Sukošana, Bibinja, Kožina, Poličnika, Zatona, Nina, Zemunika Donjeg, Pašmana, Ugljana, Ražanca, Novigrada i drugih mjesta zadarskog područja.

Opisi su vrlo slični: građani navode kratku, snažnu tutnjavu, zvuk nalik udaljenoj grmljavini ili eksploziji te lagano podrhtavanje. Dio njih piše da su osjetili dva uzastopna trzaja.

“Zadar, podrhtavanje i buka poput eksplozije”, “Kao kratki tutanj, udarac”, “Jaka tutnjava u dva navrata”, “Zatreslo je par sekundi”, “Čulo se kao jak udarac u nešto”, samo su neke od dojava građana.

Dojave stigle iz gotovo cijelog zadarskog područja

Posebno je zanimljivo da dojave nisu stigle samo iz jedne gradske četvrti, nego s vrlo širokog područja. Osjetili su ga stanovnici Zadra, zadarskog zaleđa, priobalnih mjesta i otoka.

Neki svjedoci navode da se čuo dubok zvuk niske frekvencije, drugi da su zatresli prozori, a pojedini građani prijavili su i vibracije pod nogama, osobito oni koji su se u tom trenutku nalazili na višim katovima zgrada.

U više dojava spominju se izrazi “grmljavina”, “eksplozija”, “tutnjava” i “dva udara”, što upućuje na to da je događaj bio vrlo kratak, ali dovoljno izražen da ga velik broj ljudi odmah prijavi.