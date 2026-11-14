Potres pogodio područje južne Dalmacije, poznati detalji

U subotu, 14. studenoga 2026. godine, u 9 sati i 32 minute, seizmografi Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su umjeren potres s epicentrom u Jadranskom moru, jugozapadno od otoka Lastova. Magnituda potresa iznosila je 3,1 prema Richteru, dok je intenzitet u epicentru procijenjen na IV stupnja europske makroseizmičke ljestvice (EMS).

Podrhtavanje je registrirao i Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC), koji je također naveo magnitudu 3,1. Potres se dogodio na otvorenom morskom području južne Dalmacije, između dalmatinskih otoka i središnjeg dijela Jadrana.

Epicentar 32 kilometra južno od Vele Luke

Prema dostavljenim podacima EMSC-a, potres je zabilježen u 9:32:38 sati po hrvatskom vremenu, odnosno u 8:32:38 prema koordiniranom svjetskom vremenu (UTC). Epicentar je u tom izvješću lociran na 42,685 stupnjeva sjeverne geografske širine i 16,617 stupnjeva istočne geografske dužine.

Prema istim podacima, epicentar se nalazio približno 32 kilometra južno od Vele Luke na Korčuli te 93 kilometra jugo-jugoistočno od Splita. EMSC je u dostavljenom zapisu naveo dubinu žarišta od 26 kilometara, pri čemu valja naglasiti da se početne procjene dubine i položaja potresa mogu naknadno korigirati.

Što znači intenzitet od IV stupnja?

Hrvatska Seizmološka služba procijenila je intenzitet potresa u epicentru na IV stupnja EMS ljestvice, što odgovara podrhtavanju koje se može osjetiti u zatvorenim prostorima, uz moguće zveckanje prozora, vrata ili posuđa. Intenzitet opisuje učinke potresa na određenom području, dok magnituda izražava njegovu veličinu.

Kod potresa ove magnitude učinci ovise o više čimbenika, uključujući dubinu žarišta, udaljenost od epicentra i lokalna geološka svojstva. Budući da se epicentar nalazio u moru, udaljenost od naseljenih mjesta također je važna za procjenu mogućih posljedica.

Jadransko područje seizmički je aktivno

Jadransko more i okolno područje dio su složenog tektonskog sustava u kojem se odvija međudjelovanje Jadranske mikroploče i okolnih dijelova europske litosfere. Posljedica tih dugotrajnih geoloških procesa jest seizmička aktivnost koja obuhvaća obalni prostor, otoke i dijelove podmorja.

Potresi ovakve magnitude nisu neuobičajeni na širem jadranskom području. Samo na temelju njihove pojave nije moguće zaključivati o eventualnim budućim jačim potresima, a seizmolozi naglašavaju da se vrijeme, mjesto i magnituda budućih potresa ne mogu pouzdano predvidjeti.

Za sada nema potvrđenih informacija o materijalnoj šteti povezanoj s današnjim potresom. Službene seizmološke analize i eventualne dojave stanovnika mogu pružiti dodatne podatke o tome gdje se podrhtavanje osjetilo.