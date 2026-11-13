Potres na Wall Streetu: Šef Nvidije podnio ostavku usred špijunske afere, dionice naglo potonule

Američke burze završile su trgovanje u četvrtak u minusu, a najveću pozornost ulagača privukla je iznenadna ostavka Jensena Huanga, dugogodišnjeg izvršnog direktora Nvidije. Odlazak jednog od najutjecajnijih ljudi tehnološke industrije izazvao je snažne oscilacije cijene dionice proizvođača čipova za umjetnu inteligenciju, dok su konkurentske kompanije zabilježile rast. Dodatni pritisak na tržište stvorile su više cijene nafte i zabrinutost zbog inflacije.

Na Wall Streetu je u četvrtak prevladavalo negativno raspoloženje. Dow Jones oslabio je 0,36 posto i završio na 52.297 bodova, dok je S&P 500 izgubio 0,35 posto, spustivši se na 7.592 boda.

Tehnološki Nasdaq zaključio je trgovanje na 25.366 bodova, što predstavlja pad od 0,39 posto.

U središtu pozornosti bila je Nvidia, jedna od najvrjednijih svjetskih kompanija i ključni proizvođač procesora na kojima se temelji razvoj suvremenih sustava umjetne inteligencije.

Nakon više od tri desetljeća odlazi čovjek koji je izgradio Nvidiju

Jensen Huang, suosnivač i dugogodišnji izvršni direktor Nvidije, podnio je ostavku na čelne funkcije u kompaniji, uključujući mjesto u upravnom odboru.

Njegov odlazak uslijedio je nakon medijskih izvještaja o privatnom odnosu sa ženom koju američki dužnosnici sumnjiče za špijunažu u korist Kine. Riječ je o sumnjama koje su predmet javnih izvještaja i istraga, a ne o pravomoćno utvrđenim činjenicama.

Huang je Nvidiju vodio više od 30 godina i od nje stvorio jednog od najvažnijih sudionika globalne tehnološke industrije.

Posebno snažan rast kompanija ostvarila je posljednjih godina zahvaljujući eksploziji potražnje za čipovima potrebnima za razvoj i pokretanje umjetne inteligencije.

Huang je pritom zadržao značajan vlasnički udio u kompaniji, procijenjen na približno 3,6 posto.

Dionica potonula gotovo 13 posto, pa ublažila gubitke

Vijest o odlasku izvršnog direktora izazvala je burnu reakciju na burzi.

Dionice Nvidije u jednom su trenutku izgubile gotovo 13 posto vrijednosti, no tijekom trgovanja dio gubitaka je nadoknađen.

Na kraju dana pad je iznosio približno četiri posto.

Prema dostavljenim tržišnim podacima, Nvidia je od početka tjedna izgubila oko 15 posto tržišne vrijednosti, što pokazuje koliko su ulagači osjetljivi na neizvjesnost oko budućeg vodstva kompanije.

Za privremenu glavnu izvršnu direktoricu imenovana je Colette Kress, dosadašnja financijska direktorica Nvidije.

Ona će voditi kompaniju dok upravni odbor ne pronađe trajnog nasljednika Huanga.

Konkurencija koristi trenutak: AMD i Broadcom u snažnom rastu

Dok su Nvidijine dionice gubile vrijednost, njezini konkurenti privukli su interes ulagača.

Dionice AMD-a i Broadcoma porasle su više od pet posto, što pokazuje da dio tržišta u promjeni vodstva Nvidije vidi priliku za druge proizvođače poluvodiča.

Jed Ellerbroek, portfelj menadžer u tvrtki Argent Capital Management, smatra da bi novonastale okolnosti mogle koristiti i tehnološkim divovima koji razvijaju vlastite čipove.

Među njima su Amazon i Google, ali i kompanije usmjerene na umjetnu inteligenciju, poput OpenAI-ja i Anthropica.

Prema njegovu mišljenju, eventualno slabljenje Nvidijine tržišne pozicije ne znači da će se smanjiti ukupna potražnja za naprednim procesorima.

Naprotiv, razvoj umjetne inteligencije nastavlja se, a kupci bi se mogli okrenuti drugim dobavljačima ako njihova tehnologija postane konkurentnija.

Rast cijena nafte dodatno zabrinuo ulagače

Problemi tehnološkog sektora nisu bili jedini razlog pada američkih burzovnih indeksa.

Tržište se suočilo i sa snažnim rastom cijena nafte, što je ponovno potaknulo strahovanja od ubrzavanja inflacije.

Skuplja energija može povećati troškove poslovanja i potrošačke cijene, a time i otežati smanjivanje kamatnih stopa.

Ipak, rast cijena nafte imao je i pozitivan učinak na jedan dio tržišta.

Energetske kompanije ostvarile su dobitke te su ublažile ukupni pad američkih burzovnih indeksa.

Europske burze završile u zelenom

Za razliku od Wall Streeta, na vodećim europskim burzama u četvrtak su prevladavali dobici.

Londonski FTSE porastao je 0,25 posto, na 10.863 boda.

Frankfurtski DAX ojačao je 0,41 posto i završio na 26.771 bodu, dok je pariški CAC dobio 0,34 posto te dosegnuo 8.361 bod.