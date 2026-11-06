Potres među Vatrenima! Andrej Kramarić odbio poziv Slavena Bilića, neće igrati protiv Engleske i Češke

Hrvatska nogometna reprezentacija ostala je bez jednog od svojih najiskusnijih igrača uoči posljednjih utakmica Lige nacija. Andrej Kramarić neće se pojaviti na okupljanju Vatrenih u ponedjeljak, iako ga je izbornik Slaven Bilić uvrstio među pozvane igrače. Kako doznaju Sportske novosti, napadač Hoffenheima osobno je kontaktirao izbornika i obavijestio ga o svojoj odluci.

Vijest je izazvala veliko zanimanje jer je riječ o nogometašu koji je godinama bio jedan od važnih oslonaca hrvatske reprezentacije. Kramarić je odlučio preskočiti predstojeće susrete protiv Engleske i Češke, a zasad nije poznato znači li to samo privremeni izostanak ili najavu njegova oproštaja od nacionalne vrste.

Prema informacijama Sportskih novosti, Bilić je računao na Kramarića, no 35-godišnji napadač procijenio je da neće sudjelovati u ovom reprezentativnom ciklusu. O svojoj je odluci izbornika obavijestio telefonskim putem.

Je li razlog nezadovoljstvo minutažom?

Službeno objašnjenje Kramarićeve odluke zasad nije objavljeno, no Sportske novosti navode kako je moguće da napadač nije bio zadovoljan svojim statusom tijekom prvog okupljanja pod vodstvom Slavena Bilića.

Naime, Kramarić tada nije dobio priliku za nastup, premda treba uzeti u obzir da nije bio potpuno spreman nakon ozljede.

Moguće je i da je odlučio reprezentativnu stanku iskoristiti za dodatni rad na fizičkoj spremi i povratak u optimalnu formu u Hoffenheimu.

Ipak, riječ je o pretpostavkama, a ne o službeno potvrđenim razlozima njegova izostanka.

Za Hrvatsku odigrao 119 utakmica

Kramarić je za hrvatsku reprezentaciju dosad upisao 119 nastupa i postigao 36 pogodaka. Debitirao je 2014. godine, a tijekom više od desetljeća redovito se odazivao reprezentativnim pozivima.

Posebno se istaknuo tijekom mandata bivšeg izbornika Zlatka Dalića, pod čijim je vodstvom postao jedan od najvažnijih hrvatskih napadača.

U službenim utakmicama za klubove i seniorsku reprezentaciju postigao je ukupno 299 pogodaka, pa ga samo jedan dijeli od velikog jubileja.

Njegov eventualni oproštaj bio bi značajan gubitak za reprezentaciju, no zasad nema potvrde da je donio takvu odluku.

Bilić će se oglasiti u subotu

Više informacija očekuje se u subotu, kada će Slaven Bilić u 13 sati održati konferenciju za novinare i objaviti konačan popis igrača za utakmice Lige nacija protiv Engleske i Češke.

Izbornik je prethodno na širi popis uvrstio 32 igrača, a Kramarićev izostanak otvara dodatno mjesto u napadačkoj liniji.

Među kandidatima za napadačke pozicije nalaze se Igor Matanović, Dion Drena Beljo, Ante Budimir i Petar Musa.

Ostaje vidjeti hoće li se Kramarić vratiti među Vatrene tijekom proljetnog reprezentativnog ciklusa ili je njegova odluka početak završetka dugogodišnje reprezentativne karijere.