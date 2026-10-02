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Potres kod Petrinje, osjetio se i u Zagrebu

Podrhtavanje tla osjetili su stanovnici šireg područja oko epicentra, a potres se osjetio i u Zagrebu te okolici
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Umjeren potres magnitude 3.2 zabilježen je jutros na području Petrinje, izvijestila je Seizmološka služba.

Potres se dogodio u 6:59 sati, a epicentar mu je bio sedam kilometara sjeverozapadno od Petrinje.

 

EMSC prvo objavio nižu magnitudu

Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC) neposredno nakon podrhtavanja objavio je preliminarnu procjenu prema kojoj je magnituda potresa iznosila 2.6, a epicentar je smješten južno od Zagreba.

Hrvatska Seizmološka služba naknadno je objavila preciznije podatke. Prema njihovim mjerenjima, magnituda potresa iznosila je 3.2, a epicentar je bio na području Petrinje.

 

Osjetio se i u Zagrebu

Podrhtavanje tla osjetili su stanovnici šireg područja oko epicentra, a potres se osjetio i u Zagrebu te okolici.

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