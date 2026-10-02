Potres kod Petrinje, osjetio se i u Zagrebu

Umjeren potres magnitude 3.2 zabilježen je jutros na području Petrinje, izvijestila je Seizmološka služba.
Potres se dogodio u 6:59 sati, a epicentar mu je bio sedam kilometara sjeverozapadno od Petrinje.
#potres (#earthquake) 02.10. u 06:59 kod Petrinje, M3.2. Opširnije na https://t.co/9uPTlxY4Vr Ako ste osjetili potres, molimo javite na https://t.co/YZ8T7RHhfM
— Seizmološka služba HR (@seizmo_hr) October 2, 2026
EMSC prvo objavio nižu magnitudu
Europsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC) neposredno nakon podrhtavanja objavio je preliminarnu procjenu prema kojoj je magnituda potresa iznosila 2.6, a epicentar je smješten južno od Zagreba.
Hrvatska Seizmološka služba naknadno je objavila preciznije podatke. Prema njihovim mjerenjima, magnituda potresa iznosila je 3.2, a epicentar je bio na području Petrinje.
Look! You are a seismic sensor: when you feel a tremor and launch the LastQuake app,we know that an #earthquake (#potres) might have occurred👇LastQuake launches before🟠 and after 🟣 the app notification about the #earthquake (#potres) in #Zagreb - Centar 13 min ago. pic.twitter.com/jlpDUk9Ce8
— EMSC (@LastQuake) October 2, 2026
Osjetio se i u Zagrebu
Podrhtavanje tla osjetili su stanovnici šireg područja oko epicentra, a potres se osjetio i u Zagrebu te okolici.