Potres jutros zabilježen u podmorju kod Hvara

Seizmografi Seizmološke službe jutros su u 9 sati i 21 minutu zabilježili slab potres s epicentrom u podmorju kod otoka Hvara.

Prema prvim podacima, potres je imao magnitudu 2,3 prema Richterovoj ljestvici, dok je intenzitet u epicentru procijenjen na III stupnja EMS ljestvice.

Riječ je o slabijem potresu koji u pravilu ne uzrokuje materijalnu štetu, a mogu ga osjetiti stanovnici u blizini epicentra. Za sada nema informacija o eventualnim posljedicama ili dojmovima građana.