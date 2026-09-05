Potraga za Anđelkom traje već danima. Na terenu HGSS, vatrogasci, psi i dronovi

Pripadnici HGSS-a već nekoliko dana tragaju za 83-godišnjom Anđelkom Laušić iz Kreševa, zaseok Laušići. Potraga je započela u srijedu, a u njoj sudjeluje velik broj ljudi i različitih službi.

Kako su izvijestili iz HGSS Stanice Split, na terenu se izmjenjuju članovi i vanjski suradnici Hrvatske gorske službe spašavanja, potražni K9 timovi te piloti bespilotnih letjelica iz više HGSS-ovih stanica.

U petak tragalo i 49 vatrogasaca

U potragu za nestalom 83-godišnjakinjom uključili su se i mještani, dok je u petak zahtjevan teren pretraživalo čak 49 vatrogasaca iz Gata, Kučića, Dugog Rata i Omiša.

S policijske strane potragu vodi omiška kriminalistička policija.

Iz HGSS-a pozivaju sve građane koji imaju bilo kakvu informaciju koja bi mogla pomoći u pronalasku Anđelke Laušić da se odmah jave policiji.

– Ukoliko imate kakvih saznanja o nestaloj, nazovite 192 – poručili su.