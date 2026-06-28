Potraga na jezeru Borovik: Muškarac nestao tijekom večernjeg kupanja

Na jezeru Borovik kod Đakova sinoć je tijekom kupanja nestao 46-godišnji muškarac, a za njim od večernjih sati traje opsežna potraga.

Policijska postaja Đakovo dojavu o nestanku zaprimila je u 20.20 sati, nakon čega su odmah pokrenute aktivnosti potrage.

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U akciji sudjeluju policijski službenici te ronioci Jedinice specijalne i interventne policije Osijek, koji pretražuju jezero u potrazi za nestalim muškarcem.

Potraga je i dalje u tijeku, a za sada nisu objavljene dodatne informacije o okolnostima njegova nestanka.