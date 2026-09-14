Potpuno gol lutao zagrebačkim ulicama. Uznemirena prolaznica: "Prošao je uz mene. Šaljem ovo da upozorite građane, ali i vozače...“

Potpuno gol muškarac hodao je ulicom i pokušavao otvoriti vrata parkiranih automobila. Prizor od nedjelje navečer šokirao je Zagrepčanku, a doživjela ga je na potezu između Maksimirske ulice i Avenije Dubrava.

Kako je ispričala, muškarac je bio vidno rastrojen i neobično se ponašao. Uočila ga je na putu do tramvajske stanice, javlja Dnevnik.hr.

"Vidjela sam da se čudno ponaša i malo sam se bolje zagledala i primjetila da je gol, znači od glave do pete. Prošao je uz mene, pokrivao je privatne dijelove tijela rukama, a u očima sam mu vidjela da on uopće nije tu, da nije prisutan", ispričala je čitateljica DNEVNIK.HR-a koju je prizor prestrašio.

"Zaobišla sam ga i kad sam se udaljila na nekakvu sigurnu udaljenost, okrenula sam se. Ono što me najviše uplašilo jest da se približavao parkiranim automobilima i pokušava rukom provjeriti da li su otključani. Vozači u automobilima su mu blicali iz desne trake, ali on nije imao nikakvu reakciju. Šaljem ovo da upozorite građane, ali i vozače u tom dijelu grada da zaključavaju vozila", dodala je.

Zagrepčanka je slučaj prijavila i policiji. Dojava je stigla nešto prije 22 sata, javlja Dnevnik.hr.

Policajci su muškarca vrlo brzo pronašli u Banovićkoj ulici u Dubravi.

"Zatečen je mlađi muškarac bez odjeće. Nakon policijskog postupanja, muškarac je odveden u odgovarajuću ustanovu, a nakon puštanja će protiv njega biti podnesen prekršajni prijedlog zbog remećenja javnog reda i mira", rekli su iz zagrebačke policije.

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