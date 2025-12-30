Potpisivanje ugovora o dodjeli potpora poduzetnicima u Gradskoj vijećnici Grada Sinja

Gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj donio je Odluku o dodjeli potpora male vrijednosti temeljem provedenog Javnog poziva i Zapisnika Povjerenstva za provedbu Programa.

Ukupno je dodijeljeno 99.833,43 eura bespovratnih sredstava, osiguranih u Proračunu Grada Sinja za 2025. godinu, u okviru Programa „Jačanje gospodarstva i izgradnja kapitalnih objekata“, aktivnost Poticanje poduzetništva. Potpisano je 33 ugovora, a dodatnih 17 ugovora bit će potpisano početkom Nove godine za poduzetnike koji su ispunili kriterije, ali zbog ograničenih proračunskih sredstava nisu ušli u prvu dodjelu.

Gradonačelnik Miro Bulj istaknuo je kako bez otvaranja radnih mjesta, obrtnika i poduzetnika nema razvoja ni dodatne vrijednosti. Naglasio je da će Grad i dalje nastaviti kroz mjere poticati razvoj poduzetništva i obrtništva. Pozvao je poduzetnike i obrtnike da se odazovu novom javnom savjetovanju za izradu novog programa, kako bi bili njegovi sukreatori, što je najavila pročelnica Ana Cvitković.

Potpore su namijenjene jačanju lokalnog gospodarstva i obuhvaćaju različite djelatnosti, od uslužnih i ugostiteljskih, preko građevinskih i elektroinstalacijskih, do proizvodnih i turističkih. Cilj Programa je potaknuti razvoj malih poduzetnika, očuvanje radnih mjesta i stvaranje novih poslovnih prilika na području Grada Sinja.

Na svečanosti potpisivanja ugovora sudjelovali su gradonačelnik Miro Bulj i zamjenik gradonačelnika Denis Bobeta, koji su istaknuli važnost ovih potpora za razvoj lokalnog gospodarstva.